Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,48 EUR +0,55% (13.01.2022, 12:14)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,05 USD +1,05% (12.01.2022, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (13.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers habe nach der Korrektur einen Boden gebildet. In der aktuellen Handelswoche habe der Titel weiter zulegen können und notiere nun an einem wichtigen Kurslevel. Anleger sollten jetzt auf diese Signale achten.Der neue Großauftrag von CPECC habe bisher nicht zu einem nachhaltigen Befreiungsschlag geführt. Allerdings habe die JinkoSolar-Aktie in dieser Woche täglich kontinuierlich zugelegt und auf Wochenbasis summiere sich der Kurszuwachs auf 10%. Am gestrigen Mittwoch sei der Kurs im US-Handel kurzzeitig über die 200-Tage-Line bei 46,77 USD gesprungen, sei dann im Handelsverlauf wieder zurückgefallen und habe mit einem Plus von gut 2% bei 46,05 USD geschlossen.Aus technischer Sicht sei der Aufwärtstrend seit Mai 2021 intakt, auch wenn der Kursverlauf große Schwankungen vollzogen habe. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung bei 41 USD, die im Dezember mehrfach einen weiteren Abverkauf habe stoppen können, weiterhin halte. Zugleich wäre es ein starkes Zeichen, wenn die Bullen die Aktie bald über den GD200 treiben würden.Noch gönne sich die JinkoSolar-Aktie eine Verschnaufpause. Im Chart würden sich aber eine Hinweise befinden, dass ein Ausbruch bald gelingen könnte. Die Aussichten für das Unternehmen seien hervorragend, aber aufgrund der hohen Volatilität sei der Titel nur für risikofreudige Anleger geeignet, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: