Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit Monaten bilde sich bei der Aktie von JinkoSolar kein klarer Trend aus. In einer breiten Seitwärtsrange zwischen 55 und 80 Dollar würden die Papiere des Solarmodulproduzenten die vorherige Rallye konsolidieren. Zuletzt sei die Range allerdings immer enger geworden, ein Ausbruch könnte bevorstehen. Da kämen gute Nachrichten aus China gerade recht.Die National Energy Administration (NEA) habe dort angekündigt, dass der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 40 Prozent steigen solle. Ohne Wasserkraft sollten es 25,9 Prozent sein - dies dürfte vor allem von Wind- und Solarkraft gestemmt werden.Dieser Vorschlag solle "das Erreichen des politischen Ziels (von Präsident Xi Jinping), dass nicht-fossile Energien 25 Prozent des Primärenergieverbrauchs 2030 abdecken sollen", ermöglichen, habe die NEA mitgeteilt. Die Behörde werde selbst überwachen, dass diese Ziele eingehalten würden.Vor allem die ambitionierten Ziele Chinas bei Erneuerbaren Energien würden JinkoSolar in die Karten spielen. Der Solarboom dürfte anhalten und das werde sich bald auch wieder im Aktienkurs widerspiegeln. Anleger bleiben deshalb an Bord und setzen auf den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend nach oben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: