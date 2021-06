Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

33,92 EUR +2,05% (16.06.2021, 10:00)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

40,31 USD -11,02% (15.06.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (16.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Nach der starken Erholung in den vergangenen Wochen habe die JinkoSolar-Aktie am gestrigen Dienstag einen kräftigen Rücksetzer verkraften müssen. Das Chartbild habe sich damit vorerst wieder eingetrübt, auch wenn die Stimmung für Green-Tech-Aktien allgemein wieder besser sei. In der kommenden Woche werde es bei JinkoSolar richtig spannend.Am 25. Juni lege JinkoSolar die Zahlen zum ersten Quartal vor. Neben Umsatz und Gewinn werde der Fokus vor allem wieder auf dem Ausblick liegen. Bei den letzten Quartalszahlen habe JinkoSolar mit roten Zahlen und einem verhaltenen Ausblick enttäuscht. Ziel für das erste Quartal seien nun ein Umsatz von 1,18 bis 1,30 Milliarden Dollar und Modulauslieferungen von 4,5 bis 5,0 Gigawatt gewesen.Sollte der Konzern nun bessere Zahlen liefern, dürfte die JinkoSolar-Aktie den gestrigen Rücksetzer schnell verkraften. Hoffnung würden zudem sowohl der Rückgang der Anleiherenditen geben, der der Solarbranche schwer zugesetzt habe, als auch die einheitliche Linie der G7-Staaten hinsichtlich der Klimaziele, was bereits seit Wochenbeginn wieder für mehr Euphorie bei den Green Techs sorge.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der JinkoSolar-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: