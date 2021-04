Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (26.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der Klimagipfel von Joe Biden in der vergangenen Woche habe Green-Tech-Aktien wieder in den Fokus der Investoren gerückt. Die zuletzt stark gebeutelten Papiere von JinkoSolar hätten ihre Talfahrt dabei ebenfalls gestoppt. Die große Gegenbewegung lasse allerdings nach wie vor auf sich warten.Die ehrgeizigen Klimaziele der USA würden sich ohne einen massiven Ausbau der Solarenergie kaum erreichen lassen. JinkoSolar würden somit als Weltmarktführer für Solarmodule zahlreiche Neuaufträge winken. Da auch viele andere Länder wie etwa China, Kanada oder Großbritannien ebenfalls den CO2-Ausstoß massiv reduzieren möchten, dürfte sich die Belebung des Geschäfts zudem nicht nur regional, sondern auch global bemerkbar machen.Nach den schwachen Zahlen zuletzt müsse JinkoSolar bei den Anlegern weiter Vertrauen zurückgewinnen. Da das Chartbild zudem nach wie vor angeschlagen sei, lasse eine starke Gegenbewegung noch auf sich warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: