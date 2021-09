Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,06 EUR +0,55% (23.09.2021, 14:48)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,56 USD +2,11% (22.09.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (23.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Auf breiter Front würden Green-Tech-Aktien am Donnerstag wieder zulegen. Vor US-Börsenstart deute sich auch bei JinkoSolar ein freundlicher Handelsauftakt an. Für langfristig steigende Kurse bleibe aber die operative Entwicklung bei JinkoSolar entscheidend.Für das laufende dritte Quartal würden Experten mit Erlösen von 1,35 Mrd. Dollar rechnen. Beim Gewinn je ADS werde auf Non-Gaap-Basis mit einem Gewinn von 13 Cent gerechnet. JinkoSolar selbst erwarte einen Umsatz zwischen 1,24 und 1,37 Mrd. Dollar - und sei damit im Mittel etwas skeptischer. Zum Nettogewinn mache das Unternehmen keine Prognosen. Lediglich die Bruttomarge werde mit 12 bis 15 Prozent angegeben - nach 17,1 Prozent zuletzt.Deutlich positiver gestimmt seien die Analysten dann für das Q4. Hier werde im Durchschnitt ein Umsatz von 2,25 Mrd. Dollar und ein Gewinn je ADS auf Non-GAAP-Basis von 80 Cent erwartet. Angesichts der globalen Halbleiterkrise und den Verwerfungen am Rohstoffmarkt scheine derzeit jedoch fraglich, ob die rasante Erholung wirklich bereits in Q4 einsetze - oder ob sich diese nicht in das kommende Jahr verschiebe.Aktuell greifen lediglich Trader zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: