Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,86 EUR -0,29% (04.08.2021, 16:28)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

57,3022 USD +0,37% (04.08.2021, 16:15)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.

(04.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit gut einer Woche gehe es mit der JinkoSolar-Aktie wieder nach oben. Das Erholungshoch aus dem Juli rücke näher.Eine Untersuchung von "BloombergNEF" zeige, dass die Big Player der Branche, zu denen auch JinkoSolar zähle, ihren Marktanteil immer weiter ausbauen würden. Noch 2016 hätten die zehn größten Modulhersteller lediglich einen Marktanteil von zusammen 53 Prozent gehabt. 2019 seien es bereits 60 Prozent gewesen und 2020 sei der Anteil sogar auf 69 Prozent gestiegen - und das, obwohl die Solarindustrie insgesamt weiter gewachsen sei.In einer Branche, die noch immer unter hohem Wettbewerb und starkem Preiskampf leide, seien das für JinkoSolar durchaus gute Nachrichten. Mit der zunehmenden Konsolidierung, die sich entlang der gesamten Solar-Wirkungskette zeige, dürften kleinere Rivalen vom Spielfeld verschwinden. Das erleichtere es einerseits, die eigenen Preisvorstellungen durchzusetzen und andererseits den technologischen Fortschritt voranzutreiben, um künftig noch höhere Wirkungsgrade zu erzielen. Je effektiver die Module würden, desto wettbewerbsfähiger sei die Solarenergie auch im Vergleich zu anderen Energieträgern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: