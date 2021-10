Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (18.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Chartbild der JinkoSolar-Aktie habe sich letzte Woche wieder deutlich aufgehellt. Dank des positiven Newsflows sei der Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers der Ausbruch aus ihrer Konsolidierungsformation geglückt. Diese Marken seien nun für Anleger von großer Bedeutung.Anfang Juli habe der Erholungsversuch der JinkoSolar-Aktie an der massiven Widerstandszone gestoppt, die zwischen 55,82 und 58,23 Dollar verlaufe. Nachdem sie rund drei Wochen um diese Zone geschwankt sei, habe sie in einer symmetrischen Dreiecksformation konsolidiert.Letzten Montag sei dann aber der Ausbruch geglückt. Die obere Begrenzung, die parallel zur 200-Tage-Linie bei 48,60 Euro verlaufen sei, habe mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung überwunden werden können. Jedoch habe der Wert über dem oberen Bollinger-Band bei rund 52 Dollar notiert und sich daher überhitzt gezeigt. Daraufhin habe er das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 50,86 Dollar getestet und damit Dampf abgelassen.Zwar bleiben die Lieferketten-Probleme sowie das China-Risiko bestehen, doch das Chartbild deutet kurzfristig auf weiter steigende Kurse hin, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: