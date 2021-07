Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

43,98 EUR -6,82% (01.07.2021, 16:04)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

53,69 USD -4,16% (01.07.2021, 15:50)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (01.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Hinter der JinkoSolar-Akltie würden bewegte Tage liegen. Positive Aussagen zur Entwicklung der Siliziumpreise und der anstehende Börsengang der Tochter Jiangxi Jinko hätten zu einem enormen Kursanstieg geführt. Sorgen um US-Restriktionen gegen Chinas Solarbranche und die durchwachsenen Zahlen seien schnell vergessen gewesen.Margenprobleme hätten Solarunternehmen zuletzt auf breiter Front belastet. Sollten die Siliziumpreise sinken, dürfte sich die Lage deutlich verbessern. Zudem sei klar, dass die Bewertung von JinkoSolar nach wie vor günstig sei. Durch das IPO der Tochter Jiangxi Jinko, die am STAR Market in Shanghai gelistet werden solle, könnten verborgene Werte gehoben werden - bereits im vergangenen Jahr hätten erste Gerüchte über einen solchen Schritt für massive Kursgewinne gesorgt.Bei aller Euphorie sollten Investoren aber bedenken, dass der Umsatzausblick von JinkoSolar eher verhalten ausgefallen sei. Hinzu kämen die drohenden US-Sanktionen, die dem China-Konzern Probleme bereiten könnten. Das Problem: JinkoSolar könne es sich wohl nicht erlauben, sich mit der chinesischen Regierung anzulegen und auf Vorprodukte aus dem Heimatland komplett zu verzichten. In diesem Fall würden aber Restriktionen in den USA drohen, was die Umsätze belasten könnte.Da die Bewertung nach wie vor günstig ist, sollten engagierte Anleger unverändert an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer neu in die Solarbranche investieren wolle, sollte aktuell aber vor allem auch auf die US-Wettbewerber First Solar und Sunrun blicken. Diese dürften von den Restriktionen gegen China und von Steuererleichterungen in den USA profitieren. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: