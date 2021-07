Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch der Solarmodulhersteller JinkoSolar könne sich der angespannten Stimmung am chinesischen Gesamtmarkt nicht entziehen. Ausgelöst worden sei diese durch eine schärfere Regulierung des Internet- und Bildungssektors. Aus Angst vor weiteren Eingriffen in anderen Branchen habe die JinkoSolar-Aktie am Dienstag um 13,8 Prozent einbüßen müssen.Zwischen Mitte Mai und Anfang Juli habe die JinkoSolar-Aktie einen über 125-prozentigen Höhenflug hinlegen können. Knapp über der Unterstützungszone bei 55,82 und 58,23 Dollar, die von der Seitwärtsphase im Herbst und Winter ausgehe, sei jedoch Schluss gewesen. Zwischen Mitte Juli und dieser Woche sei der Titel mehrfach diesen Bereich angelaufen und kurzzeitig sogar darunter gefallen.Nachdem am Montag die 200-Tage-Linie bei 53 Dollar noch Halt habe bieten können, sei der Kurs am gestrigen Dienstag darunter gefallen und bis an die nächste Unterstützung am GD50 bei 45,86 Dollar abgerauscht. Während des Kursverfalls sei das Handelsvolumen aber deutlich gestiegen. Aufgrund des hohen Verkaufsdruck sei daher mit weiteren Rücksetzern zu rechnen. Wichtig sei nun, dass der GD100 bei 42,58 Dollar standhalte. Darunter wären Kurse bis zum Volume-Peak bei 40 Dollar wahrscheinlich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: