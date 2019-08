2. Die neuesten chinesischen und deutschen Konjunkturdaten würden darauf hindeuten, dass sich die wirtschaftliche Situation verschlechtere. Die Verlangsamung komme nicht überraschend, da Peking die Wachstumsprognosen bereits auf 6 Prozent gesenkt habe. Angesichts von Ungleichgewichten aus früheren Konjunkturprogrammen begleite die chinesische Regierung nun den Abschwung und sehe von einer expansiveren Politik ab.



Darüber hinaus behalte sie Reserven zurück für den Fall, dass das Wachstum einen größeren Einbruch erleide. Ein Konjunkturprogramm könnte auch für Deutschland diskutiert werden, wo das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2019 geschrumpft sei. Die Bundesregierung habe sicherlich einen erheblichen Handlungsspielraum. Doch auch hier führe politischer Druck dazu, dass nichts Drastischeres zu erwarten sei als Maßnahmen, die den Abschwung begleiten oder mildern sollten.



"Im bisherigen Jahresverlauf verzeichneten die Aktienmärkte Renditen, die angesichts der vorherrschenden Rahmenbedingungen normalerweise undenkbar wären", so Melman. Hierzu zähle der Experte eine Ertragsverlangsamung, einen zunehmend fragileren Konjunkturzyklus und ein riskanter werdendes politisches Umfeld, welches das Vertrauen der Unternehmen weltweit schwäche.



Laut Benjamin Melman seien diese beachtlichen Renditen vollständig darauf zurückzuführen, dass die Zentralbanken zwischen dem vierten Quartal 2018 und dem jüngsten Treffen des Offenmarktauschusses eine Kehrtwende vollzogen hätten. "Anleger sollten beachten, dass die FED jetzt versucht, weniger proaktiv und stattdessen reaktiver, das heißt neutraler, zu sein." Hinzu komme nach Ansicht des Experten: Die Geldpolitik besitze an Wendepunkten oft einen sehr großen Einfluss auf die Märkte, während ihre Bedeutung anschließend nachlasse.



Vor diesem Hintergrund sei Melman überzeugt, dass ein Großteil des von den Zentralbanken angeheizten Marktwachstums bereits stattgefunden habe und sich das Umfeld zukünftig verschlechtere. Daher sei es jetzt Zeit für Gewinnmitnahmen und extreme Vorsicht: "Wir haben beschlossen, US-Aktienpositionen nach der Entwicklung vom 13. August zu verringern und unsere Aktienuntergewichtung leicht zu erhöhen", konstatiere Melman. (26.08.2019/ac/a/m)





"Die US-Notenbank FED ist zu einer neutraleren und weniger proaktiven Haltung zurückgekehrt. Zudem haben die politischen Risiken im Zusammenhang mit einem harten Brexit und Neuwahlen in Italien zugenommen", erläutere Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer, die Hintergründe.Der Anlageexperte der französischen Fondsgesellschaft nenne zwei Gründe für den Verkauf der Aktien: