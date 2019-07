Und auch der Handelskonflikt setze den Märkten zu. "Wir glauben, dass ein strategischer Konflikt zwischen China und dem Westen die Investitionslandschaft auf Jahre hinaus trüben könnte, selbst wenn beide Seiten einen kurzfristigen Waffenstillstand erreichen sollten", so Watkin.



Dennoch sehe die Expertin von AB keine Rezession heraufziehen, und sowohl China als auch die FED dürften die notwendige geldpolitische Unterstützung leisten. "Wir glauben, dass die FED die Zinsen im Juli mit ziemlicher Sicherheit senken wird", sage Watkin. Wenn sich die Inflationserwartungen nicht erholen würden, die Handelsunsicherheit nicht verschwinde und die Konjunkturdaten sich nicht verbessern würden, werde dies die erste von mehreren Zinssenkungen sein. "Dann könnten die Zinsen in den kommenden sechs bis neun Monaten um insgesamt 75 bis 100 Basispunkte sinken", prognostiziere sie.



Angesichts des volatileren Marktumfelds setze die Multi-Asset-Expertin von AB im Aktiensegment auf Unternehmen mit starken Bilanzen, hoher Stabilität und geringen Marktrisiken. Zudem sichere sie ihre Portfolios gegen anhaltende Handelsspannungen und Zinsänderungen ab - vor allem durch Investments in globale Immobilien und US-Finanztitel. Sie sei überzeugt: "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Investoren, etwas Risiko aus ihren Portfolios zu nehmen." (04.07.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Wir sind in der wirklich späten Phase des Konjunkturzyklus angekommen: Die Weltwirtschaft verliert an Dynamik, die Risiken und die Volatilität dürften weiter steigen, so die Experten von AB"Stabilität ist noch das beste Resultat, das Anleger erwarten können", sage Karen Watkin, Portfoliomanagerin All Market Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB). Sie erwarte für dieses Jahr ein globales BIP-Wachstum von 2,6 Prozent - "unsere niedrigste Prognose seit 2010", so die Expertin.