Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die japanische Wirtschaft ging das Jahr 2019 einigermaßen versöhnlich zu Ende, berichten die Analysten von Postbank Research.



Sowohl die Daten zum Arbeitsmarkt wie auch zur Industrieproduktion für Dezember seien besser ausgefallen als erwartet. So sei die Beschäftigung im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, während die Arbeitslosenquote mit 2,2 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau verharrt habe. Auch das Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern sei unverändert geblieben und deute mit einem Wert von 1,57 nur auf einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr hin. Die Industrieproduktion sei zum Jahresende um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit fast doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Dies habe allerdings nicht ausgereicht, um die von der Mehrwertsteuererhöhung verursachten, starken Rückgänge im Oktober und November auszugleichen, so dass sich für das gesamte vierte Quartal ein Minus von vier Prozent gegenüber dem Vorquartal ergebe.



Ein Wermutstropfen bleibe die anhaltend schwache Entwicklung im Einzelhandel. Die Umsätze seien im Dezember um 2,6 Prozent zum Vorjahr und damit deutlich stärker als prognostiziert gefallen, eine substanzielle Erholung nach der Steuererhöhung lasse weiter auf sich warten. Die aktuellen Konjunkturdaten dürften der Bank of Japan daher auch noch keinen Anlass bieten, sofort an der Zinsschraube zu drehen. (03.02.2020/ac/a/m)



