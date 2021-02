Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Januar zeigte der japanische Aktienmarkt keine klare Richtung, berichten die Experten von Union Investment.Auftrieb erhalten habe der japanische Aktienmarkt durch sich langsam aufhellende Gewinnaussichten der dortigen Unternehmen. Gegen Ende des Monats hätten aber nach Vorlage von Zahlen zyklische Titel aus dem Maschinenbau und dem Elektroniksektor unter Druck gestanden. Teilweise seien die Unternehmensprognosen etwas konservativer ausgefallen als erwartet, zum Teil hätten Investoren aber nach zuvor kräftigen Kurssteigerungen auch Gewinne mitgenommen. Nach wie vor erhalte der Markt Unterstützung von der Geldpolitik. Die Bank of Japan (BoJ), die Japanische Zentralbank, habe erklärt, es sei zu früh, über einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik zu sprechen. Inzwischen halte die BoJ sieben Prozent am japanischen Aktienmarkt, habe Zentralbank-Gouverneur, Haruhiko Kuroda, gesagt.Die künftige Kursentwicklung am japanischen Aktienmarkt dürfte von der Entwicklung der Corona-Pandemie und der Impfstoffverteilung sowie dem Tempo der konjunkturellen Erholung geprägt sein. (Ausgabe vom 15.02.2021) (16.02.2021/ac/a/m)