Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Bestellungen für Werkzeugmaschinen in Japan sind im November weiter gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Sie hätten ohne Berücksichtigung volatiler Sektoren im Vormonatsvergleich um 1,5 Prozent zugelegt - trotz eines Rekordzuwachses von gut 17 Prozent im vorangegangenen Monat. Die Aufträge würden sich damit nur noch knapp unter dem Vorkrisenniveau befinden. Die Zahlen würden auf eine kräftige Erholung der Unternehmensinvestitionen gegen Jahresende hindeuten. Im Oktober und November hätten die Aufträge für Werkzeugmaschinen, die etwa die Hälfte aller Unternehmensinvestitionen ausmachen würden, zusammengenommen einen Zuwachs von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnet. Ein baldiges Ende der Erholung sei nicht zu erwarten.



Zwar habe die Regierung zur Bekämpfung der dritten Coronavirus-Welle in elf Präfekturen den Notstand ausgerufen, was nicht ohne Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Japan bleiben werde - jedoch dürften die neuen Lockdown-Maßnahmen ähnlich wie in anderen Ländern vor allem den privaten Konsum bzw. den Dienstleistungssektor treffen, während sich der Aufschwung in großen Teilen der Industrie dank einer global starken Nachfrage fortsetzen sollte. Der Yen habe auf die neuen Daten nicht nachhaltig reagiert; dem EUR/JPY sei es auch gestern nicht gelungen, aus dem seit Anfang Dezember bestehenden Seitwärtstrend auszubrechen. (15.01.2021/ac/a/m)





