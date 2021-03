Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Japan - die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt - ist im durch Covid-19 geprägten Jahr 2020 um 4,8% geschrumpft, so die Analysten der Helaba.Weiterhin verzeichne Japan vergleichsweise niedrige und mittlerweile deutlich fallende Corona-Infektionszahlen (zuletzt rund 1.000 Infizierte je 1 Mio. Einwohner). Allerdings scheine dies auch von einer gewissen Untererfassung des tatsächlichen Infektionsgeschehens mitbedingt zu sein (z.B. durch wenige oder nicht offiziell gemeldete Testungen). Zum Jahresanfang wurde in großen Ballungsräumen der Virusnotstandausgerufen, der aber weniger Einschränkungen für das wirtschaftliche Leben gebracht hat als vor knapp einem Jahr, so die Analysten der Helaba. Anfang März sei dieser Notstand in einigen Gebieten vorzeitig beendet worden, in manchen sei er bis zum ursprünglich angesetzten Enddatum 7. März weiter gelaufen und in der Metropolregion Tokio sei er um zwei Wochen verlängert worden. Später als in anderen großen Industrienationen sei Mitte Februar nach eingehender Prüfung mit Schutzimpfungen begonnen worden. Zunächst seien Mitarbeiter des Gesundheitswesens dran, von denen die Hälfte an einer Studie zur Erforschung von Nebenwirkungen teilnehme, danach die ältere Bevölkerung. Eine Herdenimmunität werde voraussichtlich erst nach den Olympischen Spielen erreicht, die unterhohen Sicherheitsvorkehrungen weiterhin für Ende Juli 2021 geplant seien - entgegen dem mehrheitlichen Willen der japanischen Bevölkerung.Im laufenden Jahr dürfte das Wirtschaftswachstum 3% erreichen. Nach einer Lockdown-bedingten Konjunkturdelle im ersten Quartal 2021 sei für das Frühjahr ein positiver Gegeneffekt und dann eine anhaltende Erholung zu erwarten. Hauptrisiko für diese Prognose sei neben der Corona-Entwicklung die außenwirtschaftliche Beziehung zwischen USA und China, den beiden wichtigsten Handelspartnern. Vor diesem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund sei im Jahresdurchschnitt lediglich ein Inflationsanstieg um 0,1% in Japan zu erwarten: Wie im Schlussquartal 2020 werde die Preisveränderungsrate wohl auch im Anfangsquartal 2021 negativ ausfallen. Der private Konsum dürfte nach dem Notstand erst langsam wieder anziehen. Dabei sollte sich das Verbrauchervertrauen umso mehr stabilisieren können, je besser die Impfkampagne verlaufe. Durch die staatliche Rabattaktion zugunsten von Inlandsreisen würden allerdings die aufkommenden Inflationstendenzen zunächst nivelliert. So sei zur Jahresmitte von einer nachhaltigen Rückkehr der Preisveränderungsraten über die Nulllinie auszugehen. Bei fortgesetzter Konjunkturerholung sei für 2022 eine Inflationsrate von durchschnittlich 1% zu erwarten. (09.03.2021/ac/a/m)