Hannover (www.aktiencheck.de) - Die japanische Volkswirtschaft rückt ein Stück weiter in eine zunehmend wahrscheinlicher werdende Rezessionsphase, so die Analysten der NORD LB.Der Blick werde nun darauf gerichtet sein, wie schnell erstens die Ausbreitung des Coronavius abgebremst werde - und damit in Japan nicht zu belastend wirke - und zweitens die Produktion in China wieder anläuft. Die Analysten der NORD LB hätten ihre Prognosen für Japan etwas nach unten genommen. Immerhin habe mit der Handelsstreiteinigung zwischen den USA und China eine Eskalation vermieden werden können, was für ein gewisses Aufatmen gesorgt habe.In jedem Fall sei der Ruf nach der japanischen Politik wieder zu vernehmen. Bereits im Dezember habe die japanische Regierung ein fiskalpolitisches Maßnahmenpaket beschlossen, was das Wachstum im laufenden Jahr sicherlich unterstützen werde. Gerechnet werde nach offiziellen Zahlen mit einem Impuls von über einem Prozentpunkt auf das BIP-Wachstum. Das könnte zunehmend unrealistisch werden. Angesichts des Coronavirus müsse Tokio wohl erneut tätig werden. Dagegen dürften die Geldpolitiker der BoJ vermutlich nur in einem geringen Umfang eingreifen wollen. Obwohl der japanische Yen als Low-Beta-Währung und Safe-Have Anlage in diesen Zeiten der globalen Unsicherheit gesucht sein sollte, gerate er nun aufgrund der Nähe Japans zu China unter Druck. Der US-Dollar lege kurzzeitig bis über 112 Yen zu. (25.02.2020/ac/a/m)