In der asiatisch-pazifischen Region seien die Dividenden insbesondere in Australien und Taiwan gesunken; nur Hongkong habe ein kräftiges Wachstum verzeichnet. In Australien sei das 3. Quartal ein schwieriger Zeitraum gewesen, in dem zwei Fünftel der Unternehmen im Index ihre Ausschüttungen reduziert hätten. Die Summe sei auf USD 18,6 Milliarden gefallen, das sei auf Dollarbasis das niedrigste seit 2010 in einem 3. Quartal registrierte Ergebnis gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Rückgang 5,9% betragen. Den größten Anteil daran habe die National Australia Bank (ISIN AU000000NAB4/ WKN 853802) gehabt, die zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt eine Dividendenkürzung vorgenommen habe.



Unter den größeren Volkswirtschaften der Welt sei das Verhältnis von Gewinn zu Dividende in Australien schon jetzt am niedrigsten. Wenn der Konjunkturrückgang in dem Land nun zu sinkenden Unternehmensgewinnen führe, würden ertragsorientierte Anleger darunter leiden - was deutlich mache, wie wichtig eine Strategie der globalen Diversifikation sei. Im Gegensatz zum Trend auf dem chinesischen Festland hätten sich die Ausschüttungen in Hongkong auf bereinigter Basis um stattliche 8,1% erhöht. Das sei in erster Linie den Dividendenzahlungen des Ölkonzerns CNOOC und mehrerer Immobilienunternehmen zu verdanken gewesen.



In Europa sei das 3. Quartal im Jahresverlauf der Zeitraum mit den geringsten Ausschüttungen. In Deutschland, Italien und der Schweiz habe nur eine sehr kleine Zahl von Firmen im 3. Quartal eine Dividende gezahlt, doch in allen Fällen hätten die Aktionäre mehr als im Vorjahr erhalten. Auf bereinigter Basis seien die Dividenden um 7,0% gestiegen, was allerdings zum großen Teil auf positive Entwicklungen bei nur einer Handvoll von Unternehmen zurückzuführen gewesen sei. Zudem sei der absolute Betrag nicht groß genug gewesen, um das Jahresergebnis deutlich zu beeinflussen.



Der Energiesektor habe im 3. Quartal das stärkste Wachstum verzeichnet: Die Ausschüttungen hätten auf bereinigter Basis um gut ein Fünftel zugelegt. Am meisten hätten russische Ölunternehmen dazu beigesteuert, aber auch China und Hongkong, Kanada und die USA hätten wichtige Beiträge geleistet. Im Grundstoffsektor hätten Sonderdividenden das unbereinigte Wachstum gestärkt, wohingegen Telekommunikationsunternehmen in allen Teilen der Welt unter Kürzungen gelitten hätten. Die größten negativen Beiträge seien von Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) im Vereinigten Königreich, China Mobile (ISIN HK0941009539/ WKN 909622) und Telstra (ISIN AU000000TLS2/ WKN 909947) in Australien gekommen. Nur gut die Hälfte der Telekommunikationsunternehmen im Index habe ihre Ausschüttungen gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Janus Henderson belasse seine Dividendenprognose für 2019 bei unverändert USD 1,43 Billionen. Das entspreche einem absoluten Anstieg von 3,9% und einem bereinigten Wachstum von 5,4%. Im Jahr 2018 sei das bereinigte Wachstum mit 8,5% deutlich höher gewesen. Die bereinigten Dividenden würden 2019 im zehnten Jahr in Folge steigen.



Jane Shoemake, Investment Director of Global Equity Income bei Janus Henderson, habe gesagt: "Wir weisen Anleger schon seit Beginn des Jahres darauf hin, dass nach dem rapiden Dividendenwachstum der letzten Jahre ein Rückgang auf ein normaleres Niveau zu erwarten ist. Die Abschwächung der Weltwirtschaft beginnt sich bereits negativ auf die Unternehmensgewinne auszuwirken, davon sind auch die Dividenden betroffen. Die Entwicklungen des 3. Quartals verdeutlichen die Vorteile einer global diversifizierten Strategie bei der ertragsorientierten Geldanlage - auf diese Weise kann ein schwächeres Wachstum in einem Teil der Welt oftmals durch höhere Zuwächse in anderen Regionen wettgemacht werden. Im nächsten Jahr wird ein langsameres Ertragswachstum Auswirkungen auf die Dividenden haben. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus derzeit werden Aktien jedoch weiterhin eine wertvolle Quelle laufender Erträge sein, mag das Tempo des Dividendenwachstums auch weniger imposant ausfallen als in der jüngsten Vergangenheit." (Ausgabe vom 18.11.2019) (19.11.2019/ac/a/m)







