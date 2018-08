In Deutschland hätten vor allem Sonderdividenden und der festere Euro maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen. Auch bereinigt hätten die Dividenden ein signifikantes Wachstum von 9,2% gezeigt. In den letzten Jahren hätten massive Kürzungen bei einzelnen großen deutschen Unternehmen die ansonsten erfreuliche Entwicklung beeinträchtigt. Nur die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe im 2. Quartal ihre Ausschüttung je Aktie gesenkt. Seit 2014 sei die Dividende des Geldhauses um rund 80% gesunken. Hintergrund seien Probleme bei der Behebung struktureller Schwächen.



Bei anderen Unternehmen, die ihre Dividenden in der Vergangenheit stark gekürzt hätten, seien die Zahlungen an die Aktionäre wieder deutlich gestiegen. So habe beispielsweise Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) seine Ausschüttungen nach der Erholung vom Abgasskandal nahezu verdoppelt und der Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe seine Dividende um 60% erhöht. Daimler, BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) hätten ebenfalls zweistellige Zuwächse (auf bereinigter Basis) erreicht. Zusammen hätten die fünf genannten Firmen fast die Hälfte zum Dividendenwachstum in Deutschland beigetragen.



In den USA seien die Ausschüttungen um 4,5% auf ein Allzeithoch von USD 117,1 Milliarden gestiegen. Das um niedrigere Sonderdividenden und Indexänderungen bereinigte Wachstum habe mit 7,8% den höchsten Wert seit zwei Jahren erreicht. Wenngleich die US-Dividenden im 2. Quartal etwas langsamer gestiegen seien als im globalen Durchschnitt, sei ihr Wachstum in der Vergangenheit doch stetiger gewesen als in jeder anderen Region - nur in vier Quartalen sei innerhalb der letzten zehn Jahre ein Rückgang registriert worden. Nur 2% der US-Unternehmen hätten die Ausschüttung gesenkt. Besonders zu erwähnen sei hier General Electric (ISIN US3696041033/ WKN 851144), dessen Dividendenkürzung das Gesamtwachstum der Ausschüttungen in den USA um ein Zehntel geschmälert habe. Gründe seien die Einleitung eines Restrukturierungsprogramms und Bemühungen des Mischkonzerns um einen Schuldenabbau gewesen. In Kanada seien die Dividenden erneut schneller als in den USA gewachsen.



In Japan bilde das 2. Quartal den Höhepunkt des Dividendenjahrs, und das starke absolute Wachstum von 14,2% (bereinigt: 12,3%) dort habe einen spürbaren Effekt auf das globale Gesamtergebnis gehabt. Mit USD 35,9 Milliarden hätten die japanischen Ausschüttungen einen neuen Rekord erreicht. Bekannte Großunternehmen wie NTT DoCoMo (ISIN JP3165650007/ WKN 916541) und Mitsubishi (ISIN JP3899800001/ WKN 876551) hätten ihre Dividenden um fast 25% erhöht.



In anderen asiatischen Ländern hätten stattliche Sonderdividenden für einen rasanten Anstieg der absoluten Ausschüttungen gesorgt, doch auch das bereinigte Wachstum sei mit 13,5% in Hongkong und 46,9% in Singapur beeindruckend gewesen. In Singapur habe DBS (ISIN SG1L01001701/ WKN 880105) Gewinnsteigerungen und Liquiditätsüberschüsse für eine üppige Dividendenerhöhung genutzt. Die Großbank habe im Berichtsquartal rund die Hälfte zum Dividendenwachstum in der Wirtschaftsmetropole beigesteuert. In Hongkong habe China Mobile (ISIN HK0941009539/ WKN 909622) den größten positiven Beitrag geleistet. In den Schwellenländern habe Sinopec (ISIN CNE1000002Q2/ WKN A0M4XN), der weltgrößte Ölproduzent, seine Dividende auf fast das Dreifache angehoben. Gründe dafür seien höhere Gewinnmargen im Raffineriegeschäft und ein besserer Umsatz-Mix des chinesischen Konzerns gewesen.



Die starke Zunahme der Ausschüttungen in allen Regionen der Welt habe Janus Henderson veranlasst, seine Prognose für das bereinigte Dividendenwachstum im Gesamtjahr 2018 von 6,0% auf 7,4% anzuheben. Allerdings habe das Wiedererstarken des US-Dollar einen negativen Effekt, die Wechselkurse für die Umrechnung der Dividenden in US-Dollar würden in der zweiten Jahreshälfte ungünstiger ausfallen. Die Prognose von Janus Henderson für 2018 bleibe aus diesem Grund unverändert bei USD 1,358 Billionen - das entspreche einem absoluten Dividendenwachstum von 8,6% gegenüber dem Vorjahr.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, habe gesagt: "Das 2. Quartal übertraf unsere Erwartungen in allen Regionen der Welt. Dividendenorientierte Anleger können sich über Rekordausschüttungen und ein kräftiges Wachstum freuen. Potenzial für weitere Steigerungen ist ebenfalls vorhanden. Selbst in Regionen wie Europa, die bei Anlegern gerade nicht sehr gefragt sind, geht der Anstieg der Ausschüttungen weiter, angetrieben vom Wirtschafts- und Gewinnwachstum."



"Mit Blick auf die Zukunft gilt es zu bedenken, dass die sich verschärfenden Zollkonflikte mit den USA die Unternehmensgewinne bremsen könnten - in welchem Maße, ist zurzeit allerdings noch völlig ungewiss. Wir bleiben dennoch optimistisch, dass die Unternehmen ihre Gewinne im nächsten Jahr insgesamt weiter steigern werden. In wichtigen Teilen der Welt, beispielsweise in Japan, haben zudem die Ausschüttungsquoten noch Luft nach oben. Die Dividenden sind auf jeden Fall weniger volatil als die Gewinne und wir sind zuversichtlich, dass auch 2019 ein Jahr wird, in dem das globale Ergebnis auf bereinigter Basis erneut wachsen wird. Die Entwicklung des US-Dollar kann das absolute Dividendenwachstum im kommenden Jahr beeinträchtigen; längerfristig fallen Wechselkurseffekte allerdings kaum ins Gewicht." (20.08.2018/ac/a/m)







