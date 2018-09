Mit der Regelung zur Rentenangleichung wurde in der letzten Wahlperiode ein offener Punkt bereinigt, der vielen Menschen in Ostdeutschland außerordentlich wichtig war. Mit der vollständigen Rentenanpassung wird auch die soziale Einheit bis 2025 vollendet.

Auch die Lebenserwartung der Bürgerinnen und Bürger hat sich weitgehend angeglichen: Frauen leben durchschnittlich 83,19 Jahre im Westen, 83,25 Jahre im Osten. Im Westen leben die Männer durchschnittlich 78,57 Jahre, im Osten 77,23 Jahre.



Bundesregierung setzt sich für Mittelstand ein



Dennoch gibt es nach 28 Jahren Einheit erhebliche regionale Unterschiede bei Einkommen, Beschäftigung und Wirtschaftskraft: Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erreicht Ostdeutschland 73,2 Prozent des Westniveaus. Deshalb sind weitere Anstrengungen notwendig, um das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse zu erreichen.



Dafür müssen die Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessert werden, denn dort entstehen die Grundlagen für weiteres Wachstum. Dafür setzt sich die Bundesregierung ein. Weil die Privatwirtschaft den hohen Aufwand für Forschung nicht in dem Maße leisten kann, benötigt vor allem die ostdeutsche Forschungslandschaft Mittel von Bund und Ländern.



Strukturschwache Regionen fördern



Wichtig für die neuen Länder sind die im Koalitionsvertrag vereinbarten Kommissionen "Gleichwertige Lebensverhältnisse" sowie "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung".



Wenn Ende 2019 der Solidarpakt II ausläuft, wird ein neues Fördersystem für strukturschwache Regionen in Ost-, aber auch in Westdeutschland benötigt. Die Bundesregierung hat hierzu bereits erste Eckpunkte vorgelegt. Die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" soll bis Mitte 2019 hierzu ein Konzept vorlegen.

Ausstieg aus Kohlestrom vorbereiten



Zum anderen wird die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" bis Ende 2018 ein Aktionsprogramm für die betroffenen Regionen erarbeiten. Damit können die Energieregionen Ostdeutschlands unterstützt werden.



Eine starke Zivilgesellschaft unterstützen



Für eine starke Zivilgesellschaft sind bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation wichtig. Deshalb werden Programme für Demokratie und Extremismusprävention weiter gefördert.



Seit 1997 berichtet die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag jährlich über den Stand der Deutschen Einheit. Mit dem Bericht kommt sie einer Aufforderung des Parlaments nach regelmäßiger Berichterstattung nach. Der aktuelle Jahresbericht wird jetzt dem Bundestag zugeleitet. (26.09.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ost und West sind zusammengewachsen - eine große Leistung der Menschen in Deutschland, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: