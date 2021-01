Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (15.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) zu halten.Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, JPMorgan Chase & Co, hat ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Der Gewinn übertrifft die Markterwartungen deutlich.Der Nettogewinn sei demnach in Q4/2020 gegenüber dem Vorjahr um 42% auf USD 12,1 Mrd. gestiegen, was einem Gewinn je Aktie von USD 3,79 entspreche. Im Ergebnis enthalten sei eine außerordentliche, pauschale Auflösung von Risikovorsorgen in Höhe von USD 2,9 Mrd., zumal das Institut mit einer Verbesserung der makroökonomischen Aussichten rechne.Unter dem Strich seien im Schlussquartal 2020 Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 1,9 Mrd. aufgelöst worden, im Vergleichsquartal des Vorjahres seien noch USD 1,4 Mrd. dotiert worden. Um diesen Sondereffekt bereinigt habe ein Gewinn je Aktie von USD 3,07 (Q4 2019: USD 2,57) zu Buche gestanden, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,62 immer noch deutlich übertroffen worden seien.Die Erträge seien um 3% auf USD 30,2 Mrd. gestiegen und die Kosten seien um 2% auf USD 16,1 Mrd. gesunken. Für den Ertragszuwachs sei vor allem die Investmentbanking-Sparte verantwortlich gewesen, wo die Erträge im Jahresvergleich um 17% auf USD 11,4 Mrd. hätten zulegen können. Hier hätten sich sowohl der Anleihehandel (+15%) als auch der Aktienhandel (+32%) weiterhin robust gezeigt.Die letzte Empfehlung zur Aktie von J.P. Morgan lautete "halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link