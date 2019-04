Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (16.04.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).Die größte US-Bank habe ein überraschend gutes erstes Quartal aufweisen können und ein EPS von 2,65 (Vj.: 2,37) USD erreicht. Damit seien die Marktprognosen von 2,35 USD je Aktie deutlich übertroffen worden. Die Nettoerträge hätten 29,12 (Vj.: 27,91) Mrd. USD erreicht, wobei die Nichtzinserträge nahezu unverändert geblieben seien. Die Nettozinserträge hätten auf 14,45 (Vj.: 13,31) Mrd. USD zulegen können. Die Kreditrisikovorsorge und der Operative Aufwand seien zwar leicht gestiegen, aber durch die Rekorderträge habe das Ergebnis vor Steuern auf 11,23 (Vj.: 10,66) Mrd. USD ausgebaut werden können.Das Vertrauen der US-Konsumenten scheine nicht angekratzt zu sein, das Kreditkartengeschäft boome und auch die Verbraucherkredite hätten um 3% y/y zugenommen - bei einer weiteren Verbesserung der Kreditqualität im Vergleich zum Vorjahr. Damit habe sich die Bank eindrucksvoll gegen die Unsicherheit hinsichtlich einer schwächelnden US-Konjunktur behaupten können. Die Bank rechne weiterhin mit Nettozinserträgen von 58 Mrd. USD in 2019. Der Analyst habe seine Ergebniserwartung für 2019 (EPS: 9,78 USD) unverändert gelassen, da eine Eintrübung im Laufe des Jahres ihm weiterhin möglich erscheine.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie. Das Kursziel werde von 111 USD auf 116 USD erhöht. (Analyse vom 16.04.2019)