Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

129,70 EUR -2,05% (21.01.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

145,08 USD -1,75% (21.01.2022, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (23.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die 2021er-Zahlen der US-Bank seien an der Börse gar nicht gut angekommen. Unter dem Strich habe JP Morgan jedoch ein Rekordjahr abgeliefert. Den Anlegern hätten jedoch offenbar die unerwartet starke Abkühlung im Handelsgeschäft und die steigenden Kosten im vierten Quartal nicht gefallen. Auch der Ausblick lasse zu wünschen übrig. Das hauseigene Ziel für die Eigenkapitalrendite von 17% wackele. Steigende US-Zinsen könnten aber 2022 für mehr Geschäftsdynamik sorgen. Das Chartbild der J.P. Morgan Chase-Aktie sehe aber derzeit nicht wirklich schön aus. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.01.2022)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:127,88 EUR -2,10% (21.01.2022, 22:26)