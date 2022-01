7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

140,64 EUR -4,77% (14.01.2022, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

139,20 EUR -5,33% (14.01.2022, 15:38)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

168,23 USD -0,12% (13.01.2022, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, J.P. Morgan Chase & Co, habe ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Die Auflösung von zuvor dotierten Kreditvorsorgen habe abermals für ein klares Übertreffen der Gewinnerwartungen gesorgt.Der Nettogewinn sei in Q4 2021 gegenüber einer hohen Vergleichsbasis im Q4 2020 um 14% auf USD 10,4 Mrd. gesunken. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 3,33 aber noch immer deutlich über den Markterwartungen von im Schnitt USD 2,99 je Aktie gelegen. Zu Teilen sei das Übertreffen des Ergebnisses auch auf die Auflösung von Risikovorsorgen in der Höhe von USD 1,8 Mrd. zurückzuführen, welche das Ergebnis mit USD 0,47 je Aktie gestützt habe. Im Gesamtjahr 2021 habe J.P. Morgan einen sagenhaften Nettogewinn von USD 48,3 Mrd. eingefahren, nach 29,1 Mrd. in 2020.Die Erträge hätten im Jahresvergleich geringfügig um 1% auf USD 30,3 Mrd. abgenommen, womit die Markterwartungen (USD 30,0 Mrd.) leicht übertroffen worden seien. Während die Nettozinserträge um 3% auf USD 13,7 Mrd. hätten gesteigert werden können, hätten die nicht-zinsbezogenen Erträge leicht um 1% auf USD 16,6 Mrd. nachgegeben. Hier habe sich vor allem die Sparte "Corporate & Investment Bank" divergent gezeigt. Während die Investementbanking-Erträge dank höherer Gebühreneinnahmen aus der Beratung bei Kapitalmarkttransaktionen um 28% auf USD 3,2 Mrd. geklettert seien, hätten die Erträge im wertpapierbezogenen Geschäft mit minus 11% auf USD 5,3 Mrd. nachgelassen. Sowohl die Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren (-16%), als auch mit Aktien (-2%) hätten hier Rückgänge verzeichnet. Dabei müsse erwähnt werden, dass hier mit dem Schlussquartal 2020 eine außerordentlich hohe Vergleichsbasis gegeben sei. Im Zweijahresvergleich stehe im Wertpapiersegment noch immer ein Ertragsplus von 7% zu Buche.Die Kreditqualität entwickle sich dank Konjunkturerholung weiterhin formidabel, was J.P. Morgan zur pauschalen Auflösung von Risikovorsorgen in der Höhe von USD 1,8 Mrd. veranlasst habe. Per saldo habe das Institut im Schlussquartal 2021 dann Kreditrisikovorsorgen von USD 1,3 Mrd. verbucht. Die Rückstellungen für drohende Kreditausfälle bzw. -verluste stünden damit per Jahresende 2021 bei USD 18,7 Mrd. und damit de facto wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie (1. Januar 2020: USD 18,6 Mrd.).Der Return on Common Equity sei im Jahresvergleich von 19% auf immer noch hohe 16% gesunken. Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im standardisierten Ansatz im Vergleich zum Vorquartal (Q3 2021) marginal von 12,9% auf 13,0% und im fortgeschrittenen Ansatz von 13,6% auf 13,8% erhöht. Die Leverage Ratio sei von 5,5% auf 5,4% gesunken.Die letzte Empfehlung zur Aktie von J.P. Morgan Chase lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen