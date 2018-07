Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (31.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":Noch Anfang dieses Monats notierten Wertpapiere der US-Investmentbank J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) im Bereich der Jahrestiefs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Kurz vor Erscheinen der Quartalszahlen habe die Aktie zur Oberseite los gelegt und mithilfe einer hervorragenden Zwischenbilanz ihren kurzfristig Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres überwunden. Nun werde es aber Zeit die Früchte zu ernten, zumal der Wert fast seine Jahreshochs erreicht habe.Bis knapp Ende Februar habe bei Investoren Goldgräberstimmung geherrscht, von der auch das Wertpapier der US-Investmentbank J.P. Morgan & Chase deutlich habe profitieren können und auf im Verlaufshoch von 119,33 US-Dollar zugelegt habe. Anschließend aber habe sich eine kurzfristige Abwärtsbewegung eingestellt und die Kursnotierungen im weiteren Verlauf auf 102,20 US-Dollar wieder abwärts gedrückt. Zwar sei damit ein frisches Jahrestief markiert worden, grob eine Woche vor Erscheinen der Quartalszahlen habe jedoch eine gegenläufige Trendbewegung eingesetzt.Als es schließlich gelungen sei, das Niveau von grob 110,00 US-Dollar und den dort ansässigen Abwärtstrend zu überwinden, habe ein mustergültiges Kaufsignal aufgestellt werden können und habe das Papier im gestrigen Handel auf ein Verlaufshoch von 117,61 US-Dollar aufwärts geführt. Da sich im gestrigen Handelsverlauf jedoch kurzfristige Gewinnmitnahmen breitgemacht hätten und die Jahreshochs nicht gerade weit weg entfernt seien, könnte seit der letzten Analyse die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen sein. Zumindest aber sollten bestehende Long-Position jetzt sehr viel enger abgesichert werden!Gehe es hingegen nachhaltig unter die Marke von 110,00 US-Dollar abwärts, könnte sogar noch einmal die Marke bei 108,00 US-Dollar einem Test unterzogen werden. Dies würde jedoch von sukzessiver Schwäche der Marktteilnehmer zeugen, wodurch Bären tendenziell im Vorteil wären. Dann könnten sogar Abgaben auf das Unterstützungsniveau aus Juni/Juli bei grob 103,00 US-Dollar folgen. Darüber hinaus würde sich durch die beiden letzten Hochs ein potenzielles Doppeltop ergeben.Solange ein Pullback andauert, kann es klug sein, bei der J.P. Morgan Chase-Aktie Gewinne zu realisieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link