Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

100,44 EUR -0,42% (03.12.2020, 10:54)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

122,04 USD +1,92% (02.12.2020, 22:10)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (03.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von "kaufen" auf "halten" herab.Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen (Notfallzulassungen teilweise bereits beantragt; Großbritannien habe Impfstoff von Pfizer und BioNTech am 02.12.2020 zugelassen) würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch J.P. Morgan Chase mit seinem teilweise konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung (Umsatzanteil Nordamerika Gj. 2019: 51%; in dieser Region sollte die Covid-19-Impfstoffe als erstes flächendeckend zur Verfügung stehen) profitieren sollte.Lennertz passe daher seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: 7,45 (alt: 5,89) USD; DPS 2020e: unverändert 3,60 USD; EPS 2021e: 9,05 (alt: 8,95) USD; DPS 2021e: unverändert 3,70 USD) teilweise an. Infolge des jüngsten deutlichen Kursanstieg (1M: +18%) und unter Berücksichtigung seiner Dividendenerwartung (3,60 USD/Aktie) sehe der Analyst im Rahmen der aktuellen Marktlage einen Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Daher lautet das Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie neu "halten" (alt: "kaufen"), so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 110 USD auf 125 USD erhöht. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:100,42 EUR -0,08% (03.12.2020, 09:49)