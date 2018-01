NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

112,27 USD -0,35% (16.01.2018, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (17.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der US-Großbank J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und erhöhen das Kursziel von 132 auf 135 USD.Die Q4-Ergebnisse wurden wie erwartet durch die US-Steuerreform beeinflusst, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Im Vergleich zum Konsens konnten ein höherer als erwarteter Zinsüberschuss und eine niedrigere als erwartet ausgefallene Risikovorsorge die höheren als erwarteten Aufwendungen mehr als kompensieren. Der Ausblick für 2018 konzentriert sich weitgehend auf steuerliche und buchhalterische Änderungen. Einen genaueren Ausblick erwarten die Analysten am Investorentag in sechs Wochen. Angesichts der starken Wettbewerbsposition, der Anpassungsfähigkeit an ein sich veränderndes Marktumfeld, der Fähigkeit, Investitionen und Kostenkontrolle auszugleichen, und der relativ attraktiven Rentabilitätsziele bleiben sie für die J.P. Morgan Chase-Aktie positiv gestimmt. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die J.P. Morgan Chase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 132 auf 135 USD angehoben. (Analyse vom 16.01.2017)Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:92,00 EUR +0,55% (17.01.2018, 09:53)