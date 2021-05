Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze JOST Werke-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

52,90 EUR -2,04% (17.05.2021, 08:56)



XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

51,60 EUR -1,15% (14.05.2021)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (17.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.JOST bleibe in der Spur. Die starke Wachstumsdynamik aus dem Schlussquartal 2020 habe sich in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter fortgesetzt. Umsatz und den Gewinn seien im ersten Quartal daher deutlich gesteigert worden. Insbesondere aus China und den restlichen Asien-Pazifik-Afrika-Regionen habe es starken Rückenwind gegeben. Die Aktie sollte ihren Aufwärtstrend daher fortsetzen.Der Bedarf an LKW, Anhängern und landwirtschaftlichen Frontladern sei im Laufe des ersten Quartals weiter gestiegen. Daher habe JOST trotz der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten im Q1 den Umsatz um 34,2 Prozent auf 257,3 Millionen Euro steigern können.Das Finanzergebnis habe sich auf minus 1,1 Millionen Euro verbessert (Vorjahr: minus 6,8 Millionen Euro). Das bessere Finanzergebnis und die starke Erhöhung des operativen Ergebnisses hätten zu einem signifikanten Anstieg des Ergebnisses nach Steuern geführt. Der Konzern habe hier einen Gewinn von 18,9 Millionen Euro erzielen können (Vorjahr: minus 4,1 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie habe 1,27 Euro betragen (Vorjahr: minus 0,28 Euro). Bereinigt um Sondereffekte (überwiegend nicht-liquiditätswirksame Effekte auf Kaufpreisallokationen) sei das Ergebnis je Aktie auf 1,35 Euro gewachsen (Vorjahr: 0,39 Euro)."Wir haben einen vielversprechenden Start in das Jahr 2021 erlebt. Im vergangenen Geschäftsjahr hatten wir trotz der Pandemie viele Maßnahmen zur Effizienzverbesserung durchgeführt und vorhandene Liquidität zur Schuldentilgung eingesetzt", erkläre Finanzchef Christian Terlinde. "Die positiven Effekte hieraus spiegeln sich im stark gestiegenen Konzerngewinn wider."Das Gesamtbild passe. Die Nachfrage ziehe an. Die Profitabilität steige. JOST dürfte im laufenden Jahr daher wieder ordentlich Gas geben. Operativ sei damit der Weg für eine Trendfortsetzung Richtung 60 Euro und mehr geebnet."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.05.2021)