Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (11.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) unter die Lupe.Es habe eine Weile gedauert, doch nun setze die JOST Werke-Aktie zur erwarteten Trendfortsetzung an. Der Impuls komme von den Analysten. Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie von 54 auf 70 Euro angehoben. Die Deutsche Bank habe ebenfalls draufgesattelt. Tenor: Der hessische Nutzfahrzeugzulieferer habe die Talsohle durchschritten und dürfte nun wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.Nach dem Corona-bedingten Markteinbruch im ersten Halbjahr 2020 habe das Unternehmen seit dem Herbst weltweit eine stetige Steigerung der Nachfrage nach seinen Systemen für Lkws, Anhänger und landwirtschaftliche Traktoren festgestellt. Unter den fünf Produktmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC, Edbro und Quicke würden die Hessen Komponenten für Nutzfahrzeuge wie z.B. Anhänger- und Sattelkupplungen, Achskappen und Königszapfen anbieten. Mittlerweile müssten sich Kunden wieder eigene Produktionsslots sichern, um beliefert zu werden. Kurz vor dem Jahreswechsel habe Vorstand Joachim Dürr daher die Planvorgaben für 2020 erhöht.Neben den guten Geschäften in der Asien-Pazifik-Region würden die JOST Werke auch vom qualitativ hochwertigen Ålö-Zukauf im Februar profitieren. Mit dem schwedischen Hersteller landwirtschaftlicher Frontlader solle das Geschäft mit Agrarmaschinen zu einer tragenden Säule werden und dem Unternehmen den Zugang zu wichtigen internationalen Märkten in Asien, Lateinamerika und Afrika eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link