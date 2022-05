XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (19.05.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Ungebrochene Nachfrage - AktienanalyseDer Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist mit einem kräftigen Umsatzplus ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im ersten Quartal seien die Erlöse um 38,5 Prozent auf 208,5 Mio. Euro gestiegen, wie die SDAX-Firma mitgeteilt habe. Dabei habe das Unternehmen weiterhin von der hohen Nachfrage aus der Halbleiterindustrie profitiert. Aber auch Zukäufe hätten sich positiv ausgewirkt. An den Jahreszielen sei deshalb nicht gerüttelt worden. JENOPTIK wolle den Umsatz in den fortgeführten Geschäftsbereichen 2022 um mindestens 20 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen Erlöse von knapp 751 Mio. Euro erzielt. Die EBITDA-Marge solle bei rund 18 Prozent liegen.Die Aktie sei nach Zahlenvorlage dennoch unter Druck geraten. Vor allem die Gewinnentwicklung sei am Markt nicht gut angekommen. Zwar habe JENOPTIK das Betriebsergebnis in den ersten drei Monaten um mehr als ein Viertel auf 21 Mio. Euro verbessert, aufgrund des überproportionalen Umsatzanstiegs sei die entsprechende Marge jedoch um 0,9 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent gesunken. Analysten hingegen hätten mit einem Anstieg gerechnet. Die Prognose habe das Unternehmen zudem unter den Vorbehalt gestellt, dass sich der Ukraine-Konflikt mit den eingeleiteten Sanktionen und möglichen Auswirkungen auf Preisentwicklungen und Lieferketten nicht weiter zuspitze. Unsicherheiten würden sich auch aus dem weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und den anhaltenden Lieferengpässen ergeben.