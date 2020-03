XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

14,10 EUR -0,70% (26.03.2020, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

14,12 EUR -3,62% (26.03.2020, 12:16)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (26.03.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).Die Zahlen für das Q4/2019 seien nach Meinung des Analysten gemischt ausgefallen (bspw. Umsatz: +7,6% auf 260 (Vj.: 241; Analystenerwartung: 255; Marktkonsens: 256) Mio. Euro; Nettoergebnis: -30,8% auf 23 (Vj.: 34; Analystenerwartung: 28; Marktkonsens: 29) Mio. Euro). Der Blick auf das laufende Geschäftsjahr sei jedoch nach Erachten des Analysten nicht überraschend mit einem großen Fragezeichen versehen. Laut Unternehmensaussagen lasse sich demnach derzeit nicht belastbar einschätzen, in welchem Umfang die Ausbreitung des Corona-Virus das Geschäft von JENOPTIK im laufenden Jahr beeinträchtigen werde. Der im Geschäftsbericht am 10.03.2020 bzw. zur Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Anfang Februar gegebene Ausblick für 2020 stehe daher unter Vorbehalt. Gleiches gelte für die Dividende und wann die Hauptversammlung stattfinde. Jost gehe davon aus, dass JENOPTIK dieses Jahr keine Dividende ausschütten werde.Der Analyst habe seine Erwartungen deutlich reduziert (u.a. EPS 2020e: 0,16 (alt: 1,36) Euro; EPS 2021e: 0,58 (alt: 1,44) Euro)).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: