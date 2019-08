Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (07.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst Thomas Chong von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Thomas Chong, Analyst beim Investmenthaus Jefferies & Co, die Aktien von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) im Zuge einer Ersteinschätzung zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Internetsektor weisen die Analysten von Jefferies & Co darauf hin, dass JD.com eine ausgewogene Strategie verfolge. Das Unternehmen fokussiere sich sowohl auf Wachstum als auch die Profitabilität.Auf lange Sicht sollten neue Investitionen Synergien mit dem Kerngeschäft ermöglichen, so der Analyst Thomas Chong.In ihrer JD.com-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Jefferies & Co die Coverage mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 36,50 USD.