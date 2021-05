Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

55,90 EUR -0,36% (17.05.2021, 17:29)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

67,815 USD -0,49% (17.05.2021, 17:17)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Es könnte das zweitgrößte IPO in Hongkong in diesem Jahr werden und solle noch im Mai stattfinden: JD.com plane, seine Logistik-Sparte JD Logistics an die Börse zu bringen. Für den Börsenplatz wäre es bereits das dritte milliardenschwere Listing aus dem JD-Kosmos in den letzten zwölf Monaten.Die Warenhaus- und Logistik-Sparte von JD.com plane beim Börsengang knapp 609 Millionen Aktien auszugeben. Die Preisspanne liege bei 39,36 bis 43,36 Hongkong Dollar (5,07 bis 5,58 Dollar). Am oberen Ende käme das IPO auf ein Emissionsvolumen von rund 3,4 Milliarden Dollar.Damit fände sich JD Logistics zwischen dem Börsengang von JD Health im Dezember 2020 (vier Milliarden Dollar) und dem Zweit-Listing von JD.com aus dem Juni letzten Jahres (4.6 Milliarden) wieder.Analysten würde damit rechnen, dass der Sektor in den nächsten drei Jahren jährlich um über zwölf Prozent wächst und 2024 ein Volumen von drei Billionen Dollar erreichen werde.Das Börsen-Debüt von JD Logistics solle am 28. Mai stattfinden. DER AKTIONÄR bleibt an den spannenden IPO-Kandidaten dran, so der Experte Benjamin Heimlich. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link