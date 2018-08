Frankfurt-Aktienkurs JD.com-Aktie:

28,72 EUR +2,32% (20.08.2018, 13:34)



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

28,89 EUR +2,56% (20.08.2018, 14:51)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

32,70 USD +1,49% (20.08.2018, 14:53, vorbörslich)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (20.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Singapore (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse der Analystin Lei Yang von CGS-CIMB:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Lei Yang, Analystin vom Investmenthaus CGS-CIMB, die Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) nur noch zu halten.Der in Q2 zu beobachtende Margendruck bei JD.com Inc. sei heftiger gewesen als befürchtet. Höhere R&D-Aufwendungen und die Expansion des Logistiknetzes seien dafür verantwortlich gewesen. Aber auch die Umsatzplanungen für Q3 seien eine Enttäuschung. Die Analysten von CGS-CIMB gehen von einem länger anhaltenden Druck auf die Margen aus.JD.com habe den Plan vorgestellt einen Teil der Logistik-Assets zu verkaufen um die umfangreichen Investitionen etwas abzufedern. Mit Hilfe neuer Initiativen wie "PinGou" oder "7Fresh" solle das zukünftige Wachstum angekurbelt werden.Ungeachtet der Zuversicht in die längerfristigen Perspektiven kürzt Analystin Lei Yang die EPS-Schätzungen für 2018 bis 2020 um 13,4 bis 45,3% um niedrigeren Margenprojektionen Rechnung zu tragen.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von CGS-CIMB den Titel unverändert mit "hold" ein, senken aber das Kursziel von 40,00 auf 33,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: