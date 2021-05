NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (28.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Mit einem ordentlichen Aufschlag sei JD Logistics am Freitag an der Hongkonger Börse gestartet. Im Handelsverlauf sei die Aktie der Logistik-Sparte von JD.com zwar wieder etwas zurückgekommen, sei jedoch oberhalb des Ausgabepreises ins Wochenende gegangen. Der CEO des Unternehmens habe am Rande des IPOs eine ambitionierte Ankündigung gemacht. Yu Yu habe vor Journalisten angekündigt, JD Logistics plane nicht nur weiter in China expandieren, sondern wolle ein internationales Logistik-Unternehmen werden. Eine Schlüsselrolle solle dabei der Bereich Luftfracht einnehmen, bei dem die Chinesen laut Yu kurz vor dem Durchbruch stünden. Rund 300 Mrd. USD würden Analysten zufolge 2021 in dem Segment umgesetzt. Bis 2027 solle das Volumen auf etwa 377 Mrd. USD anwachsen. Über ein Drittel des weltweiten Umsatzes entfalle dabei auf die Region Asia-Pazifik.JD Logistics verfolge ambitionierte Pläne und weise ein starkes Wachstum in einem dynamischen Marktumfeld aus. "Der Aktionär" behalte das Unternehmen auf der Watchlist, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:60,20 EUR +0,84% (28.05.2021, 14:56)