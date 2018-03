Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (16.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Die JDC Group AG habe gemäß vorläufigen Zahlen 2017 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Die erreichten Umsatzerlöse in Höhe von 84,5 Mio. Euro (VJ: 78,1 Mio. Euro) hätten einem Umsatzwachstum in Höhe von 8,3% entsprochen. Das erreichte Umsatzniveau sei jedoch unterhalb der bisherigen Prognosen der GBC-Analysten geblieben, im Rahmen derer sie Umsatzerlöse in Höhe von 92,6 Mio. Euro erwartet hätten. Gemäß Unternehmensangaben sei dies in erster Linie dem vierten Quartal 2017 geschuldet, welches sich schwächer als erwartet entwickelt habe. Neben dem Ausbleiben des typischen Jahresendgeschäftes habe die Umsetzung der gesetzlichen Neuerungen MiFID II und IDD ein verhaltenes Neugeschäft zur Folge. Im Zuge von MiFID II und IDD hätten beispielsweise die gesamte Dokumentation bei Vermittlungsgeschäften und im Anlageprozess sowie die dazugehörigen IT-Prozesse angepasst werden müssen. Die Anpassung sei noch im vierten Quartal 2017 final umgesetzt worden, so dass hieraus keine weiteren Effekte zu erwarten seien.Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien bei der JDC Group AG zudem Sonderaufwendungen in Zusammenhang mit dem stark angelaufenen Großkundengeschäft angefallen. In 2017 habe die Gesellschaft die Kooperation mit dem zum Lufthansa-Konzern gehörenden Belegschaftsmakler Albatros Versicherungsdienste GmbH für den Übertrag der Versicherungsverträge von 150.000 Kunden bekanntgegeben. Darüber hinaus sei im November 2017 der Erwerb des Privatkundengeschäfts der Assekuranz Herrmann gemeldet worden, im Rahmen dessen rund 40.000 Endkundenverträge auf die JDC Group AG übergehen sollten. Beide Transaktionen hätten in 2017 noch keinen Umsatzeffekt, sondern seien im Zuge der Übertragung mit Transaktionskosten und daher mit entsprechenden Aufwendungen einhergegangen. Das EBITDA habe zwar um rund 19% auf 3,2 Mio. Euro (VJ: 2,7 Mio. Euro) zugelegt, bereinigt um Sonderaufwendungen hätte das EBITDA jedoch einen 63%-igen Anstieg auf 3,9 Mio. Euro (EBITDA bereinigt VJ: 2,4 Mio. Euro) verzeichnet. Die EBITDA-Prognose der GBC-Analysten in Höhe von 5,66 Mio. Euro sei aber nicht erreicht worden.Mit dem Übertrag der Großkunden auf die JDC-Plattform sollte das Umsatzniveau im laufenden Geschäftsjahr 2018 deutlich ansteigen. In den ersten Monaten 2018 habe ein Wachstum beim Neugeschäft in Höhe von über 50% erzielt werden können, was eine gute Basis für die neu formulierte Unternehmens-Guidance darstelle. Beim Umsatz werde das Überschreiten der Marke von 100 Mio. Euro erwartet und ein Anstieg beim EBITDA auf über 6,0 Mio. Euro. Nach Ansicht der GBC-Analystens seien hier die Potenziale der neu gegründete Blockchain-Lab nicht enthalten und daher als mögliches Upside-Potenzial zu betrachten. Bereits Ende des zweiten Quartal 2018 solle ein Token Event stattfinden.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 8,62 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, damit für die JDC Group-Aktie weiterhin das Rating kaufen. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link