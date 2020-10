Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar verbesserten Ende vergangener Woche die Nachrichten, dass die US-Administration von ihrer Ablehnung eines umfassenden Fiskalpaketes Abstand genommen hatte und zu einem nächsten großen Fiskalpaket bereit sei, die Stimmung an den Märkten, so die Analysten von Postbank Research.



Der US-Dollar habe daraus jedoch keine Stärke ziehen können. Denn nachdem sich bereits zuvor die Entwicklung der Einkaufsmanagerindices in Italien, sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor, erstaunlich robust präsentiert habe, hätten zum Wochenausklang auch die Daten zur italienischen Industrieproduktion im August positiv überrascht. Sei zuvor lediglich mit einem Anstieg um 1,3 Prozent im Vormonatsvergleich gerechnet worden, habe der Ausstoß sogar um 7,7 Prozent zugelegt. Nach den zuletzt etwas enttäuschenden Zahlen aus Deutschland ist dies ein positives Signal für die Entwicklung der Industrieproduktion der Europäischen Währungsunion, zu der uns die Daten diesen Mittwoch erwarten, so die Analysten von Postbank Research.



Neben den italienischen Daten seien vergangenen Freitag auch die Zahlen zur Produktion der französischen Industrie veröffentlicht worden, hier habe der Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber Juli jedoch die Erwartungen enttäuscht. Experten hätten zuvor mit einem Anstieg um 2,1 Prozent gerechnet. Der Euro habe dennoch kräftig gegenüber dem US-Dollar zulegen können, der EUR/USD-Wechselkurs sei auf über 1,18 gestiegen und habe damit ein frisches Zweiwochenhoch markiert. (12.10.2020/ac/a/m)



