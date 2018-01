Schlumberger rechne in Folge der Vollbeschäftigung, steigender Einkommen, dadurch auch wachsenden Konsums in Nordamerika, mit dem Anstieg der Kerninflation im kommenden Frühjahr auf über 2 Prozent. Er gehe daher davon aus, dass die FED die Leitzinsen in diesem Jahr auf 2 Prozent anheben werde, was die Renditen für 10-jährige US-Treasuries auf über 3 Prozent anziehen lasse. Zudem könne man davon ausgehen, dass die Zentralbanken weltweit ihre Anleihen-Kaufprogramme um mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduzieren würden. Unbemerkt von vielen Marktteilnehmern habe sich die Zinswende, nicht zuletzt wegen der anziehenden Rohstoffpreise bereits vollzogen.



Zinsanstiege hätten grundsätzlich keine positive Auswirkung auf Aktienmärkte, jedoch würden die hohen Staatsschulden, nach Einschätzung der Experten, keine dramatischen Erhöhungen zulassen, die den Aktienmärkten den Garaus machen könnten. Die neue Normalität liege bei 3 Prozent und nicht bei 6 Prozent. Der Oberurseler Vermögensverwalter rechne mit der Rückkehr eines Phänomens, temporär dramatisch steigende Volatilität.



"Die "buy-the-dip"-Mentalität vieler Anleger wird vermutlich in ihren Grundfesten erschüttert, und die Risikomanager werden wieder ihr "prozyklisches" Werk verrichten", vermute der Kapitalmarktexperte Schlumberger. Er wisse, dass ein weiterer gesunder und nachhaltiger Aktienmarktanstieg größere Korrekturen erfordere - wann und wie das geschehe, sei freilich nicht vorhersehbar. Davor seien jedoch sowohl in den USA als auch in Deutschland neue Höchststände möglich. Deshalb empfehle der Antizykliker, aktuell ausreichend Liquidität vorzuhalten, um Opportunitäten schnell nutzen zu können.



Aufgrund des Reflationierungstrends in der Weltwirtschaft gehe Schlumberger von einer Outperformance der derzeit unterbewerteten Länder, Sektoren und Einzelwerte aus. Die steigenden Rohstoffpreise würden die Aktienmärkte der Schwellenländer beflügeln, die zudem von fallenden Zinsen und schwächelndem US-Dollar profitieren würden. Besonders interessant sei zudem Russland durch die bevorstehende Fußball-WM und einen zu erwartenden Rubelanstieg. China und Japan wüchsen stark.



Der Oberurseler Vermögensverwalter gehe davon aus, dass die Party an den Aktienmärkten weitergehen und vermutlich länger andauern und wilder ausfallen werde als die meisten sich vorstellen könnten. "Aber es gibt auch Partys, an denen man nicht teilnehmen muss. Kann man keinen "Wert" in Kapitalanlagen entdecken, sollte man die Finger davon lassen" mahne Schlumberger die Anleger zur Vorsicht. (23.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Die Aktienmärkte haben am Jahresanfang 2018 nahtlos an die Rally des Vorjahres angeknüpft. Dennoch sind viele Aktienauguren nur verhalten optimistisch und sehen den Haussezyklus seinem Ende entgegengehen. Ist es nun an der Zeit, die Party an den Börsen zu verlassen, ehe die Musik aufhört zu spielen?", fragt Dr. Manfred Schlumberger, Co-Leiter des Portfoliomanagements der StarCapital, im Monatsbericht "StarInvest".Um die Frage zu beantworten, betrachten die Experten von StarCapital Gewinnentwicklung und Zinsen, die zwei wichtigsten Einflussfaktoren auf den Aktienmarkt.Weltweit habe sich die anziehende Konjunktur, die durch ansteigende private Investitionen und deutlich zunehmenden Konsum getragen werde, in zweistelligen Zuwachsraten der Unternehmensgewinne niedergeschlagen. Zwar seien die aktuellen Zahlen kaum steigerungsfähig, dennoch könnte die Steuerreform in den USA die Gewinne noch weiter ansteigen lassen. Die Kehrseite des starken Wachstums seien anziehende Inflation und steigende Zinsen, wonach es derzeit aussähe.