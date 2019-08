Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den vergangenen Wochen Stabilität beweisen und ist über die wichtige Hürde von 1.500 USD ausgebrochen, so David Iusow, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Mehrere fundamentale Faktoren würden für einen stabilen Goldpreis sprechen, die der Analyst allesamt in den vergangenen Artikeln besprochen habe. Zu erwähnen seien zum einen die wieder deutlich gestiegenen Zentralbank-Käufe, ETF-Investments sowie das erhöhte Marktrisiko. Der Goldpreis sei damit in der vergangenen Woche über die 1.500 USD Kurszone ausgebrochen und der Ausbruch sei auf Tagesschlusskursbasis bestätigt worden.In dieser Woche steige der Goldpreis weiter und könnte auch auf Wochenschlusskursbasis die Bestätigung in dieser Woche bringen. Neben der wichtigen, runden Marke von 1.500 USD, sei auch ein weiterer charttechnischer Widerstand zu nennen. Dieser wäre die obere Trendkanallinie. Es sei möglich, dass der offizielle, neue Aufwärtstrend erst dann besiegelt werde, wenn auch diese Hürde vom Goldpreis genommen werde. Werde der Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis bestätigt, könnte die 1.600 USD Kurszone als nächstes Ziel valide werden. (13.08.2019/ac/a/m)