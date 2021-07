"Der Aktionär" bleibe bei beiden Werten weiter optimistisch. Der Favorit sei weiterhin BioNTech. Anleger, die auf keine Einzelaktie setzen wollen, aber dennoch vom Impfstoff-Trend profitieren möchte, liegen beim Impfstoff-Aktien Index des AKTIONÄR richtig, so Marion Schlegel. BioNTech, Moderna und viele mehr seien enthalten.



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immungeschwächte Personen in Israel können sich von sofort an mit einer dritten Dosis gegen das Coronavirus impfen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz habe dem Sender Kan am Sonntag gesagt, für solche bereits zweimal geimpften Patienten stehe der Impfstoff des Anbieters Moderna zur Verfügung.Israel habe bisher fast ausschließlich Impfstoff des Anbieters BioNTech/Pfizer verwendet. Dieser gehe jedoch Ende des Monats zur Neige. Regierungschef Naftali Bennett habe jedoch zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung gesagt, er habe sich mit Pfizer-Chef Albert Bourla darauf geeinigt, die nächste Lieferung vorzuziehen. Diese solle nun am 1. August eintreffen.Horowitz habe gesagt, das Virus werde "uns noch lange begleiten". Man müsse mithilfe einer "Corona-Routine" einen Weg finden, ohne zu starke Einschränkungen in seinem Schatten zu leben.Fast 5,7 Millionen der 9,3 Millionen Landesbewohner (mehr als 61 Prozent) hätten bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, rund 5,2 Millionen Menschen (rund 56 Prozent) auch die zweite Dosis. Die Impfkampagne in Israel sei besonders zu Beginn sehr erfolgreich gewesen, schnell vorangeschritten und habe damit international für Aufsehen gesorgt.