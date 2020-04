Bei dem negativen Ölpreis habe es sich Medienberichten zufolge um ein Phänomen gehandelt, das es in dieser Form nur wegen des starken Einflusses von Spekulaten am Terminmarkt geben könne: Am heutigen Dienstag (21. April) laufe an der New Yorker Rohstoffbörse der Mai-Kontrakt für WTI-Rohöl aus. Wer heute noch ein solches Mai-Papier in den Büchern habe, laufe Gefahr, die darin verbriefte Ölmenge tatsächlich physisch geliefert zu bekommen, erkläre die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Das wolle aber keiner - denn wegen des weltweiten Corona-Lockdowns brauche ausgerechnet jetzt niemand noch mehr Öl, und die Lager seien so voll, dass sie ohnehin bald überquellen würden.



Viele Terminmarkt-Händler - vor allem solche, die zur Renditeerzielung ohnhin nur auf Preisdifferenzen wetten und die nicht etwa im Auftrag von Abnehmern aus der verarbeitenden Industrie handeln würden - hätten ihre Mai-Kontrakte hektisch abgestoßen, um auf keinen Fall Öl geliefert zu bekommen. Befeuert worden sei der beängstigende Preissturz wohl noch von Spekulanten, die den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf verpasst hätten. Je weiter der Tag vorangeschritten sei, desto verzweifelter seien offenbar die Verkäufer geworden: Nach dem Motto "Koste es, was es wolle" hätten sie versucht, physische Öllieferungen zu verhindern, sodass der Preis für Mai-Kontrakte immer tiefer ins Minus gerutscht sei.



Auch wenn der negative Ölpreis - Fachleute würden die jüngste Konstellation ein "Super-Contango" nennen - für Terminhändler extrem unangenehm bis ruinös gewesen sein dürfte: "Es ist nur eine Zahl", betone Commerzbank-Rohstoffanalyst Eugen Weinberg in der SZ. Der Juni-Kontrakt für WTI-Öl habe sich denn auch bis zum gestrigen Abend bei rund 20 US-Dollar gehalten. Der Preis der Nordseesorte Brent sei auf rund 25 US-Dollar je Barrel gefallen. Auch er sei damit aber immerhin im positiven Bereich geblieben.



Insgesamt stehe der Ölmarkt seit Wochen zunehmend unter Druck. Das Angebot übertreffe die Nachfrage dieser Tage bei Weitem, viele ölfördernde Länder hätten bald die Grenzen ihrer Lagerkapazität erreicht. Der weltweite Konjunktureinbruch durch die Covid-19-Pandemie dürfte verhindern, dass die Nachfrage nach Rohöl in absehbarer Zeit wieder deutlich steige. Die Förderkürzungen, auf die sich die Opec-plus-Mitglieder kürzlich geeinigt hätten, würden voraussichtlich kaum Erleichterung bringen.



Nur einer freue sich über die massive Schieflage am Ölmarkt: US-Präsident Donald Trump. Es sei "eine tolle Zeit, Öl zu kaufen", habe er laut SZ erklärt. Die US-Regierung wolle den Preissturz nutzen, um ihre strategischen Rohstoffreserven aufzustocken. Zu diesem Zweck wolle sie bis zu 75 Millionen Fässer des "schwarzen Goldes" kaufen. Das klinge zwar nach viel - sei für Händler in der aktuellen Situation aber wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. (21.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Preis für ein Fass Öl der Sorte WTI ist vorübergehend in den Minusbereich gefallen, so die Experten von "FONDS professionell".Händler hätten also Kunden dafür bezahlt, dass sie ihnen Öl abnehmen würden. Inzwischen habe sich die Lage wieder normalisiert. Der Kurzzeit-Crash zeige aber, wie stark der Öl-Markt in der Corona-Krise unter Druck stehe.Das habe es noch nie gegeben: Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sei am gestrigen Montag (20. April) ins Negative gekippt. Für eine kurze Zeit hätten Händler Käufer also dafür bezahlt, dass sie ihnen Öl abgenommen hätten. Der Terminkontrakt, der eine physische Lieferung von WTI-Öl im Mai verbriefe, habe um fast 56 US-Dollar nachgegeben und sei damit auf minus 37,63 US-Dollar je Fass gestürzt. Zwar sei es nach ein paar Stunden wieder aufwärts gegangen. Aber bei Terminhändlern dürfte der Mini-Crash für einen ordentlichen Adrenalinschub gesorgt haben.