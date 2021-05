Auf die Funktion des Bitcoin-Netzwerks werde das Mining-Verbot im Iran keine längerfristigen Auswirkungen haben. Zudem dürfte die Maßnahme wieder gelockert werden, sobald es die Versorgungssituation im Land zulasse, denn für die Regierung spiele der Bitcoin laut Elliptic eine zu wichtige Rolle.



Am Kryptomarkt gehe es am Donnerstagvormittag erst einmal wieder abwärts. Der Bitcoin komme auf 24-Stunden-Sicht um rund 6% in den Bereich von 38.000 USD zurück, nachdem sich der Sprung über die 40.000-USD-Marke am Mittwoch als nicht nachhaltig erwiesen habe.



"Der Aktionär" rechne nun zunächst mit einer volatilen Seitwärtsphase, ehe der Bitcoin wieder Fahrt aufnehme und rate zum Abwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit seinen Tweets zum Energieverbrauch beim Bitcoin-Mining hat Elon Musk das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem China zuletzt den harten Standpunkt in Sachen Krypto-Mining untermauert habe, drehe nun auch die iranische Regierung den Bitcoin-Schürfern im Land den Saft ab.Irans Präsident Hassan Rouhani habe das Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen am Mittwoch mit sofortiger Wirkung verboten. Der Grund: In der Hauptstadt Teheran und anderen großen Städten des Landes falle seit Monaten mehrmals täglich der Strom aus. Als Grund dafür würden die Behörden Engpässe bei der Erdgasversorgung, die negativen Auswirkungen der anhaltenden Dürre auf die Wasserkraftanlagen - und das energieintensive Krypto-Mining nennen.In den letzten Wochen hätten auch medizinische Einrichtungen Probleme mit der Energieversorgung gemeldet - nicht zuletzt bei der Kühlung von Corona-Impfstoffen. Aus Angst vor einer Verschärfung der Lage in den extrem heißen Sommermonaten werde das Schürfen von Kryptowährungen daher zunächst bis zum 22. September untersagt, berichte CNBC.Die Haltung der Regierung zur digitalen Leitwährung sei jedoch gespalten: Im Inland geschaffene Bitcoin seien im Iran als Zahlungsmittel für importierte Waren erlaubt - weil es Teheran helfe, die einst von der US-Regierung verhängten Sanktionen zu umgehen. Der Handel mit im Ausland geschaffenen Kryptowährungen sei aber verboten.