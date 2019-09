Börsenplus nach Präsentation

Doch wie reagierte die Börse auf die Präsentation der neuen Produkte? Während der Veranstaltung am 10. September bliebt der Kurs der Apple Aktie vorerst stabil. Bei Börsenschluss konnte die Aktie rund ein Prozent Zuwachs verzeichnen.



In den nächsten zwei Tagen stieg die Aktie dann jedoch um mehr als 3,5 Prozent (NASDAQ). Da es seit 13. September bereits möglich war, die neuen Geräte vorzubestellen, zeichnet sich seither ein Erfolgstrend ab für das iPhone 11 ab. Experten überraschte vor allem die hohe Nachfrage nach dem iPhone 11 am chinesischen Markt. Seit dem Hoch am 12. September sind die Börsenwerte jedoch wieder etwas tiefer gesunken und insgesamt nur um etwa 1,7 Prozent gestiegen.



Aber nicht nur Apple selbst profitiert von der Präsentation der neuen Produkte. Der Einbau eines leistungsstarken A13-Bionic-Chips schlägt sich vor allem in der Stimmung der Lieferkette, die stark vom Chipbau geprägt ist, nieder. Daher rückten Firmen wie Infineon im DAX um ein Prozent vor und Dialog Semiconductor sowie Siltronic konnten im MDax ein Wachstum um bis zu 1,9 Prozent verzeichnen. Der Branchenausräster ASML konnte nach der Apple Präsentation mit einem Wachstum von 1,5 Prozent sogar auf ein Rekordhoch klettern.



Ob nun für Investoren noch immer der richtige Zeitpunkt ist, in Apple Aktien zu investieren? Wohl kaum. Mit einem Preis von über 220 $ sind die Aktien derzeit nicht günstig und bringen das Risiko von Verlusten mit sich. Einige Experten sind zudem der Meinung, dass es demnächst zu einer Korrektur von großen Technologiekonzernen kommen werde. Wer dennoch überschüssiges Kapital zur Verfügung hat und nach einer Anlagevariante mit weniger Risiko sucht, der könnte sein Vermögen in Staatsanleihen investieren. Diese sind nämlich nicht ganz so stark von der Kauflust der Konsumenten abhängig, die sich im nächsten Moment schon dem nächsten Technologie-Riesen zuwenden könnten. (24.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





