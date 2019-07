Nasdaq-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:

Kurzprofil Iovance Biotherapeutics Inc:



Iovance Biotherapeutics Inc (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA), ehemals Lion Biotechnologies, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebsimmuntherapieprodukten, die die Kraft des eigenen Immunsystems eines Patienten nutzen sollen, um Krebszellen zu vernichten. Das führende Programm des Unternehmens ist eine adoptive Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten, d.h. T-Zellen, die aus Patiententumoren gewonnen werden, zur Behandlung von metastasierendem Melanom. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Iovance Biotherapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Iovance Biotherapeutics Inc (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA) unter die Lupe.Die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) sei der mit Abstand wichtigste Krebskongress der Welt. Und Iovance Biotherapeutics gehöre zu den größten Gewinnern des diesjährigen ASCO-Meetings. Das US-Biotech-Unternehmen habe aktualisierte Daten aus klinischen Studien vorgestellt, in denen seine Immuntherapien zur Behandlung von fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs und fortgeschrittenem Melanom hätten überzeugen können. Die Iovance Biotherapeutics-Aktie kenne seitdem nur den steilen Weg nach oben. Schlegel erwarte keine größeren Rücksetzer, auch wenn eine kleine Korrektur nach dem extremen Kursanstieg immer wahrscheinlicher werde. Iovance Biotherapeutics bleibe aber ein spekulativer Biotech-Wert, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Das vollständige Interview mit Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Iovance Biotherapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:21,895 EUR +3,21% (03.07.2019, 17:03)