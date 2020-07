Zweitens würden Bewertungen, Politik und Covid-19 erhebliche Risiken für den Markt bergen: Zu den zentralen Risiken für den Markt würden Bewertungen, politische Faktoren und die Entwicklung von Covid-19 zählen. Die unerwartet rasante Erholung des Aktienmarkts sei der wohl größte Schock der letzten Monate gewesen. Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) liege wieder weniger als zehn Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar dieses Jahres. Hier sehe Robert Doll von Nuveen mehrere Gründe zur Vorsicht: Der erste sei die Bewertung. Politische Risiken würden die Experten von Nuveen ebenfalls beunruhigen. In den USA werde die politische Machtverschiebung zugunsten der Democrats im November wahrscheinlicher. Zusätzlich beobachte man besorgt die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und China, sowie die Handelsstreitigkeiten mit Europa. Diese Risiken seien bisher leicht übersehen worden, als Investoren hauptsächlich die Lockerung der Geldpolitik im Blick gehabt hätten. Aber Robert Doll von Nuveen gehe davon aus, dass diese Risiken bald wieder in den Vordergrund rücken würden.



Darüber hinaus bleibe der zukünftige Verlauf des Coronavirus ungewiss. Die Infektionszahlen würden steigen. Wahrscheinlich würden Investoren weiterhin durch Nachrichten über neue Spitzenwerte verunsichert sowie eine Verlangsamung oder Umkehr der Lockerungsmaßnahmen.



Drittens müssten Investoren Chancen besser erkennen: Langfristig könnten Aktienrenditen unter Druck geraten, was für Investoren bedeute, dass sie bei der Suche nach Chancen selektiver vorgehen müssten. Robert Doll von Nuveen glaube, dass säkulare Faktoren, wie der weltweit zunehmende Populismus und Protektionismus, die Wahrscheinlichkeit höherer Steuersätze in den USA, steigende Schulden- und Defizitniveaus, ein möglicher Anstieg der Inflation und höhere Equity-Bewertungen Aktienrenditen langfristig niedrig halten würden. Dieselben Faktoren würden auch Renditen anderer Anlageklassen schaden, vor allem Bereichen des Anleihemarkts. Die Experten von Nuveen würden davon ausgehen, dass sich Aktien in den kommenden Jahren besser entwickeln würden als Anleihen. Aber dies werde Aktieninvestoren kaum trösten, da ihre Renditen ebenfalls begrenzt seien. Anleger müssten selektiv, wendig und flexibel sein und mithilfe sorgfältiger Analysen Chancen erkennen. (06.07.2020/ac/a/m)







