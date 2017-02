ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(23.02.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Rod Lache von der Deutschen Bank:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Rod Lache, Analyst von der Deutschen Bank, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu halten.Die Quartalszahlen von Tesla Inc. seien weitgehend im Rahmen der Annahmen ausgefallen. Auf Grund der Model 3-Markteinführung habe das Unternehmen in Bezug auf das erste Halbjahr von einem Investitionsvolumen von 2,0 bis 2,5 Mrd. USD gesprochen.Die Analysten der Deutschen Bank halten nun eine Kapitalerhöhung für wahrscheinlich. Im Verlaufe des Prozesses könnte der Cash-Bestand auf rund 1 Mrd. USD sinken oder sogar noch darunter.Die Fortschritte von Tesla seien ermutigend. Das Unternehmen befinde sich auch im Hinblick auf mehrere der wichtigsten Trends im Automobilsektor in einer vorteilhaften Position. Die Bewertung und die signifikanten Risiken bezüglich der Kapital- und Kostenplanungen des Unternehmens würden aber zur Vorsicht mahnen, so das Fazitz von Analyst Rod Lache.Die Analysten der Deutschen Bank bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "hold" sowie das Kursziel von 215,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:243,90 Euro -5,92% (23.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:245,00 Euro -5,41% (23.02.2017, 18:00)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 258,04 -2,66% (23.02.2017, 18:02)