Er sehe mehrere Faktoren, die dafür sprechen würden, dass es den Banken besser gehe als gedacht. So sei etwa die Angst vor der Konkurrenz durch Fintechs übertrieben: Viele Fintechs seien bereits wieder insolvent oder seien von traditionellen Banken übernommen worden.



Mehrere auf den ersten Blick negative Trends könnten sich letztlich als Vorteil erweisen, sage der Vermögensprofi. So werde etwa in Deutschland in den kommenden Jahren geschätzt ein Drittel der Bankfilialen geschlossen. "Das kostet zwar zunächst Geld, sollte sich langfristig aber durch erheblich gefallene Kosten auszahlen", sage Eilers.



Auch die Wirtschaftsentwicklung in Europa stütze die Banken. Europäische Unternehmen profitieren von den niedrigen Rohstoffpreisen, dem schwachen Euro und den nach wie vor niedrigen Zinsen. "Das stärkt wiederum die Banken durch geringere Zahlungsausfälle", erkläre Eilers. Sogar die angeschlagenen südeuropäischen Banken seien mittlerweile größtenteils auf Erholungskurs. Nicht überlebensfähige Institute würden geschlossen oder übernommen. Die verbleibenden Institute könnten in der Folge ihre Margen steigern.



Insgesamt dürften Europas Banken ihre Gewinne in den kommenden Jahren deutlich steigern, schätze der Vermögensverwalter. "Damit wird das Vertrauen in die Institute zurückkehren, und Anleger können wieder ohne zu große Angst in Banken investieren." (18.08.2017/ac/a/m)







