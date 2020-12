In den USA und Europa, wo sich die Pandemie noch ausbreite, werde der Fokus zunächst auf der Wirksamkeit der Impfstoffe liegen, während später möglicherweise die Gefahr einer "wirtschaftlichen Überhitzung" entstehe. In China hingegen wäre die eigentliche Überraschung ein Wiederanstieg der Infektionszahlen. Realistischerweise werde hier, früher als anderswo, die Debatte darüber beginnen, ob die steuer- und geldpolitischen Anreize reduziert werden sollten, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden.



Der expansive Kurs der Geld- und Fiskalpolitik in der ersten Jahreshälfte und die ersten Auswirkungen der in der zweiten Jahreshälfte beginnenden Impfung würden es erlauben, das günstige Referenzszenario für 2021 zu bestätigen. Die Experten würden eine prozyklische Positionierung in ihrer Anlageauswahl beibehalten, indem sie Core-Staatsanleihen untergewichten und Spread-Anleihen übergewichten würden. Ihre Positionierung bei Aktien sei neutral, da die kurzfristige Bewegung die für Anfang 2021 erwarteten positiven Nachrichten bereits einzupreisen scheine.



Beurteilung der Anlageklassen:



Staatsanleihen: Negative Beurteilung für die Duration von US-amerikanischen, deutschen und den Wertpapieren der Quasi-Core-Länder. Neutrale Beurteilung für die Staatspapiere der Euro-Peripherieländer.



Anleihe-Spreads: Die Übergewichtung der Spread-Märkte werde bestätigt. Somit werde auch die Priorisierung bestätigt: (1) Schwellenländer, (2) High Yields, (3) Investment Grades.



Aktien: Die neutrale Beurteilung für Aktien werde bestätigt. Dabei werde eine kurzfristige Bewegung berücksichtigt, welche die für die ersten Monate des Jahres 2021 erwarteten positiven Ereignisse bereits weitgehend einzupreisen scheine. Die Reihenfolge in Sachen geografischer Präferenz sehe wie folgt aus: (1) Schwellenländer, (2) USA, Europa, Japan, (3) Pazifik ohne Japan.



Währungen: Die positive Beurteilung für die Währungen der Schwellenländer werde bestätigt, während der Dollar eine Untergewichtung erfahre. (22.12.2020/ac/a/m)





