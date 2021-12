Im Basisszenario könnten eine weniger feindselige Haltung gegenüber der Marktwirtschaft und einige Konjunkturmaßnahmen den Trend bei der Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes umkehren, die in den letzten zwei Jahren noch schlechter gewesen sei als die der globalen Schwellenmärkte.



Im Basisszenario dürften die Finanzmärkte die prozyklischen Trends bestätigen.



Das wichtigste Leitthema für die Märkte werde sein, wie gut sich die Kombination aus Wachstum und Inflation mit den Entscheidungen der Zentralbanken vertrage. Wenn die FED mit der Straffung der Geldpolitik beginne, würden in der Regel die kurzfristigen (zweijährigen) Zinssätze steigen, da sie einen Anstieg der Fed Funds erwarten würden. Das lange Ende der Kurve hingegen tendiere nach unten, da man abwarte, wie sich der Konjunkturzyklus entwickle. Dies sei 2014/2015 der Fall gewesen. Damals sei eine lange Phase der Vorbereitung auf eine Zinsstraffung eingeleitet worden. Die jetzige Entwicklung vollziehe sich bereits seit einigen Monaten in Erwartung einer Zinserhöhung der FED in der zweiten Jahreshälfte 2022. Würden die Anleger nach den ersten Zinserhöhungen Vertrauen in die Stärke der Wirtschaft gewinnen, würden die längerfristigen Zinsen in der Regel wieder anziehen.



Je hartnäckiger die Inflation sei, desto stärker werde der Anstieg der Zinssätze bei sich abflachenden Kurven erfolgen. Umgekehrt könnten die Laufzeitkurven der Zinssätze wieder steigen, wenn die Rücknahme der Anreize mit einem Rückgang der Inflation einhergehe.



In den von Eurizon Capital verwalteten Portfolios sei die Duration von US- und EUR-Staatsanleihen untergewichtet.



In einem Umfeld steigender Leitzinsen scheinen die Aussichten auf absolute Renditen für Spread-Anleihen bescheiden und auf Carry-Anleihen beschränkt.



Bei den Staatsanleihen der Euro-Peripherie hätten sich die Spreads seit Oktober letzten Jahres leicht ausgeweitet, da die Entscheidungen der EZB über ihren Ankaufplan noch ausstünden. Die EZB habe auf ihrer Dezembersitzung bestätigt, dass sie ihre Käufe im Jahr 2022 reduzieren werde, allerdings schrittweise und langsamer als die FED. Diese Haltung dürfte eine weitere Ausdehnung der Spreads verhindern. In Italien hätten sich die Spreads ausgeweitet (von 100 BP im Oktober auf aktuell 130), was auch auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Wahl des Staatspräsidenten und der Stabilität der Regierung zurückzuführen sei. Eine Unsicherheit, die zumindest in den ersten Monaten des Jahres 2022 anhalten dürfte.



Was andere Spread-Anleihen angehe, so scheinen Hochzinsanleihen zumindest für den ersten Teil des Jahres 2022 attraktiver zu sein als Schwellenländeranleihen, deren Spreads mehr Klarheit über die Entwicklung der Pandemie und die Kombination aus Wachstum und Inflation benötigen würden, um sich zu verengen. Bei den Schwellenländern seien chinesische Staatsanleihen weiterhin attraktiv.



Die Aktienmärkte würden auf starke 20 Monate zurückblicken.



Seit den Tiefstständen im März 2020 sei der US-Aktienmarkt stetig gestiegen und habe nur wenige Volatilitätsphasen zu verzeichnen. 2020 sei die US-Rally von den Schwellenländern begleitet worden, die aber 2021 zum Stillstand gekommen seien und den Aktienmärkten der Eurozone das Feld überlassen hätten. Nach einem schwächeren Jahr 2020 habe der EURO STOXX in diesem Jahr mit dem S&P 500 Schritt gehalten.



Die Aussichten für 2022 seien nach wie vor günstig für Aktien, aber die erwarteten Renditen seien zwangsläufig niedriger als 2021. Das Gewinnwachstum werde sich auf ein historisches Durchschnittsniveau abschwächen. Die allgemeinen Prognosen würden von einem Gewinnwachstum von 8 bis 10 Prozent im Jahresvergleich für die Industrieländer ausgehen. Der S&P 500 habe im Jahr 2021 noch um 50 Prozent und der EURO STOXX um 70 Prozent zulegen können.



In den Schwellenländern sei das erwartete Gewinnwachstum im Jahr 2022 geringer als in den Industrieländern. Die Schwellenländer, allen voran jene Asiens und Lateinamerikas, bekämen die lange Pandemiewelle stärker zu spüren als die entwickelten Volkswirtschaften. Die Gründe hierfür seien, dass der Handel noch nicht normal funktioniere sowie die Auswirkungen auf die Inflation, auf die die Zentralbanken bereits mit einer restriktiven Geldpolitik reagiert hätten.



Mit Blick auf die Bewertungen hätten sich die Übertreibungen, die in den ersten Monaten des Jahres 2021 zu beobachten gewesen seien, zum Teil gelegt. Die Multiplikatoren (Kurs-Gewinn-Verhältnisse) seien gesunken, weil die Preise weniger stark gestiegen seien als die Gewinne. Infolgedessen habe sich die ohnehin schon hohe Risikoprämie für Aktien weiter ausgeweitet, da die Unternehmensgewinne gestiegen und die Anleihesätze weitgehend unverändert geblieben seien.



Zum Rückgang der Bewertungsexzesse komme es vor allem in den Schwellenländern und im EURO STOXX, weniger jedoch am US-Aktienmarkt, wo die am schnellsten wachsenden Sektoren, wie etwa der Technologiesektor, stabile Multiplikatoren aufweisen würden. Trotzdem bleibe der US-Aktienmarkt in Bezug auf das Risiko-Ertrags-Profil am attraktivsten. Aufgrund seiner Sektorenzusammensetzung sei er im Vergleich zu anderen defensiv, wobei Wachstumssektoren (Technologie) im Falle einer nur teilweisen makroökonomischen Erholung gut abschneiden würden. Er könne aber auch von einer möglichen Rotation in zyklische Sektoren im Falle einer stabileren makroökonomischen Erholung profitieren.



Unter den anderen Märkten scheinen die Eurozone und Japan zumindest in den ersten Monaten des neuen Jahres attraktiver zu sein als die Schwellenländer, die wahrscheinlich deutlichere Anzeichen für die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung und einen Rückgang des Inflationsdrucks benötigen würden, um ihre Underperformance zu überwinden.



Der Dollar komme aus einem Jahr der Erholung 2021. Gegenüber allen Währungen (Dollar-Index) befinde sich der Dollar auf halbem Weg zwischen dem Niveau von vor der Coronakrise und den Ende 2020 erreichten Tiefstständen. Gegenüber dem Euro habe sich der Wechselkurs in diesem Jahr von 1,23 auf 1,13 bewegt- vor der Coronakrise habe er bei 1,08 gelegen.



In den ersten Monaten des Jahres 2022 könnte sich der Dollar weiter erholen, unterstützt durch eine Verringerung der geldpolitischen Stimuli, die bei der Fed voraussichtlich schneller erfolgen werde als bei anderen Zentralbanken. Die Experten würden daher an einer günstigen Positionierung für den Dollar festhalten, der auch als defensive Währung im Falle von Phasen der Marktvolatilität fungieren könnte.



Im kommenden Jahr, das voraussichtlich günstig für Risikoanlagen sein werde, in dem aber mit einer höheren Volatilität als 2021 zu rechnen sei, würden die Experten ihr Hedging mit Long-Positionen in Yen beginnen wollen. (28.12.2021/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Das Eurizon Investment Szenario 2022 im Detail:Ein weiterer Schritt in Richtung NormalitätDas Ziel für 2021 sei es gewesen, das V für Virus durch das V für Vakzin zu ersetzen, was auch erreicht worden sei. Das Virus grassiere zwar immer noch, aber man habe zu einem fast normalen Lebensstil zurückgefunden. Dies habe zu einer außerordentlichen Wiederbeschleunigung der Wirtschaft geführt.Das Ziel für 2022 werde sein, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu machen. Mit Blick auf die Pandemie bedeute dies, dass es gelte, die Omikron-Welle und alle folgenden Wellen zu überwinden, ohne dass es zu besonders tiefgreifenden und restriktiven Maßnahmen kommen müsse. Die Auswirkungen des Virus auf die Marktvolatilität würden wie bereits dieses Jahr gering sein. Das Jahr 2022 werde sich somit erheblich vom Jahr 2020 unterscheiden.Für die Wirtschaft bedeute die Fortsetzung der Normalisierung eine Verlangsamung des Wachstums nach dem starken positiven Schock, der mit der Wiedereröffnung der Märkte einhergegangen sei. Im Basisszenario werde sich das globale Wachstum gegenüber 2021 abschwächen, aber immer noch über den Durchschnittswerten der letzten Zyklen lägen. Mit einer vollständigen Rückkehr zur Normalität sei eher im Jahr 2023 zu rechnen.Gemäß dem Basisszenario dürfte das nachlassende Wachstum den Druck auf das Produktionssystem und die Lieferketten verringern, was den Inflationsdruck allmählich verringern dürfte. Dies sei das wichtigste Ziel, das 2022 erreicht werden müsse, und es gebe guten Grund zu der Annahme, dass dies auch gelingen werde. So sei beispielsweise zu erkennen, dass die Preise für Energierohstoffe seit Oktober nicht mehr gestiegen seien. Einige Monate lang werde man noch die Nebenwirkungen der vergangenen Erhöhungen spüren, aber dann dürfte sich der Preisanstieg abschwächen.Das Hauptrisiko in diesem Szenario bestehe jedoch darin, dass die Inflation trotz des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums hartnäckiger bleibe als erwartet.Wie viel Volatilität diese Entwicklung dann erzeugen könnte, hänge vor allem von der Haltung der Zentralbanken ab. Es sei davon auszugehen, dass die FED und die EZB angesichts der nachlassenden Wirtschaftskraft mit der Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen zurückhaltend sein würden. Sollten sich die Zentralbanken jedoch unabhängig von der Konjunktur auf die Inflation konzentrieren, würde die Unsicherheit über die Dauer des aktuellen Konjunkturzyklus und damit die Volatilität an den Märkten zunehmen.Eine Rückkehr zur Normalität im Jahr 2022 werde auch bedeuten, dass die Zentralbanken versuchen würden, die Konjunkturmaßnahmen schrittweise auslaufen zu lassen. In der Tat habe die FED bereits damit begonnen, ihre Anleihekäufe seit November zurückzufahren. Auf der FOMC-Sitzung im Dezember habe sie angedeutet, diese Entwicklung zu beschleunigen, die Wertpapierkäufe bis März 2022 zu beenden und in der zweiten Jahreshälfte mit der Anhebung der Leitzinsen zu beginnen.Die Rücknahme der geldpolitischen Anreize werde von der Wirtschaft und den Märkten umso eher toleriert werden, als sie von einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks getragen werde. Das Risiko einer größeren Volatilität bestehe hingegen in den Maßnahmen der Zentralbanken, die in erster Linie auf die Eindämmung der Inflation abzielen würden.Zu den rein politischen Themen des Jahres 2022 würden die Präsidentschaftswahlen in Italien und Frankreich gehören. Die Wahl des italienischen Staatspräsidenten werde noch Ende Januar stattfinden. Danach werde der Schwerpunkt auf der Stabilität der Regierung liegen, die die Umsetzung des nationalen Reformprogramms in einem Wahljahr fortsetzen müsse. Das normale Ende der Legislaturperiode sei März 2023. Die politische Ungewissheit in Verbindung mit der Verringerung der Wertpapierkäufe durch die EZB werde bei der Bewertung der Entwicklung des BTP/Bundesanleihe-Spreads eine Rolle spielen.In Frankreich finde die Präsidentschaftswahl im April statt. Das französische Wahlsystem mit zwei Wahlgängen mache es unwahrscheinlich, dass ein Präsident mit extremistischen Ansichten gewählt werde. Die Auswirkungen der Wahl auf den Markt dürften daher begrenzt sein. Der Ausgang der Wahl sei indes wichtig für die Gestaltung der künftigen Entscheidungsstruktur in Europa, auch mit Blick auf die neue Zusammensetzung der deutschen Regierung.Apropos Wahlen: Gegen Ende des Jahres, im November, stünden in den USA die Zwischenwahlen an, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats gewählt würden. Dies werde der erste wirkliche Test für die US-Regierung sein, die derzeit über eine rein demokratische Mehrheit verfüge.Große Aufmerksamkeit werde nicht zuletzt auch China gelten.Das BIP-Wachstum in China sei unter das mittelfristige Ziel der Regierung von jährlich mindestens 6 Prozent gesunken. Aber die Wirtschaftsbehörden würden, anders als in der Vergangenheit, mit einer sichtbaren Lockerung der Kreditbedingungen zögern, die sie Anfang 2021 kurzerhand verschärft hätten. Um eine übermäßige Verlangsamung der Wirtschaft zu vermeiden, bleibe eine Lockerung der restriktiven Maßnahmen jedoch die wahrscheinlichste Option für die ersten Monate des neuen Jahres.Ob die Xi-Regierung die im letzten Sommer begonnene marktfeindliche Regulierung der Wirtschaft fortsetzen werde, werde für die Bewertung Chinas durch die Investoren von großer Bedeutung sein. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass China sich weiter isolieren wolle, da diese Strategie nach hinten losgehen könnte.