Eurozone: In der Eurozone werde für 2021 mit einem Wachstum von 4,6% gerechnet, da die Volkswirtschaften lernen würden, mit dem Virus zu leben, und die Pandemie letzten Endes hinter sich lassen würden. Aufgrund der tiefen Rezession in diesem Jahr dürfte sich das BIP aber erst 2022 wieder vollständig auf die vor der Pandemie verzeichneten Niveaus erholen. Auf lange Sicht hänge eine erfolgreiche Erholung von der COVID-19-Krise daher von einer fortschreitenden effektiven fiskalischen und politischen Integration ab, wobei der europäische Wiederaufbaufonds diesbezüglich einen ersten Meilenstein darstelle. Die Experten würden im Zuge der nachlassenden politischen Extremrisiken von einer Aufwertung des EUR ausgehen.



Schweiz: Auch die Schweizer Wirtschaft sei stark vom Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen worden, habe sich 2020 aber besser behauptet als andere Volkswirtschaften. Für 2021 werde ein BIP-Wachstum von 3,5% in der Schweiz prognostiziert. Der CHF dürfte gegenüber dem EUR aufwerten.



China: Nachdem China zuerst von der Pandemie betroffen gewesen sei, sei es auch das erste Land gewesen, das die Beschränkungen wieder aufgehoben habe und zu einer normalen Wirtschaftsaktivität zurückgekehrt sei. China werde nicht nur zu den wenigen Ländern gehören, die 2020 tatsächlich ein positives Wachstum verzeichnen würden, sondern dürfte angesichts einer zu erwartenden BIP-Belebung auf 7,1% im nächsten Jahr wohl überdies die globale Konjunkturerholung anführen. Die Experten würden mit einer Aufwertung des CNY gegenüber dem EUR rechnen.



Japan: Für die japanische Wirtschaft werde ein Wachstum von 1,5% prognostiziert, da die demografischen Belastungsfaktoren durch solide Produktivitätssteigerungen infolge anhaltender technologischer Innovationen ausgeglichen würden. Der unterbewerte JPY dürfte gegenüber dem USD an Wert gewinnen.



Ausblick für die Hauptanlageklassen:



Aktien würden vor allem im Vergleich zu niedrig rentierenden Anleihen weiterhin attraktive Ertragsaussichten aufweisen. Schwellenländeraktien dürften nach Erachten der Experten aufholen. Zudem würden sie bei deutschen Aktien Aufwärtspotenzial erkennen. Zu ihren bevorzugten Sektoren würden Gesundheitswesen und Material zählen, wobei sich auch in zyklischen Sektoren zunehmend Gelegenheiten abzeichnen würden, da sich die Erholung auf immer breiterer Basis vollziehe.



Im Fixed-Income-Segment seien bei Kern-Staatsanleihen allenfalls niedrige Erträge zu erwarten, wohingegen Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern nach wie vor attraktiv seien. Investment-Grade-Unternehmensanleihen dürften weiterhin ein gutes Risiko-Ertrags-Profil bieten. Bei High-Yield-Anleihen würden die Experten die bonitätsstärkeren Segmente bevorzugen.



An den Rohstoffmärkten sei das Jahr 2020 bisher turbulent verlaufen. Während der Goldpreis neue Allzeithöchststände erreicht habe, hätten die zyklischen Marktsegmente den Tiefpunkt einer schweren Krise durchschritten, von der sie sich noch erholen würden. Für 2021 würden die Experten erwarten, dass das Umfeld für Rohstoffe günstig bleibe, da die Weltwirtschaft wieder zu einem positiven Jahreswachstum zurückkehre.



Mit Blick auf alternative Anlagen dürften Immobilien von der Konjunkturerholung und dem Tiefzinsumfeld profitieren. Die Experten würden Sektoren bevorzugen, die von einem strukturellen Wachstum profitieren würden, wie etwa Industrie- und Logistikimmobilien. (24.11.2020/ac/a/m)





