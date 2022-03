Milliardär Bill Ackman sehe den Dritten Weltkrieg mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine bereits als begonnen an. Doch dem widersprichr Rick Rule. "Ich vermute, dass der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System und die Unfähigkeit, das zu tun, was es gut kann, nämlich Rohstoffe an die Industrieländer zu verkaufen, bedeutet, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen, mit denen es konfrontiert ist, einschließlich der Fähigkeit, einen Dritten Weltkrieg zu führen, viel begrenzter sind, als Herr Ackman vielleicht glaubt", habe er gesagt.



Es sei sogar spekuliert worden, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Goldreserven des Landes verkaufen müsste, um diesen Krieg zu finanzieren. Russland verfüge derzeit über Gold im Wert von rund 132 Mrd. USD bzw. fast 2.300 Tonnen und sei damit nach Angaben des IWF die fünftgrößte staatliche Goldreserve der Welt. In Erwartung eines möglichen russischen Goldverkaufs zur Finanzierung weiterer Kriegsanstrengungen habe eine Gruppe parteiübergreifender US-Senatoren angekündigt, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Putins Möglichkeiten zur Liquidierung der Goldreserven seines Landes einschränken und potenzielle Käufer abschrecken würde. Die Gesetzgebung würde US-Unternehmen Beschränkungen auferlegen, die Goldtransaktionen mit den Beständen der russischen Zentralbank durchführen würden.



Zur weiteren Entwicklung des Goldpreises habe Rule angemerkt, dass in der Vergangenheit auf einen gleichzeitigen Anstieg des Goldpreises und des US-Dollars in der Regel ein deutlich höherer Goldpreis gefolgt sei. Rule habe gesagt, dass sich der Goldpreis in vergangenen Haussezyklen mindestens versiebenfacht habe und dass es sehr wahrscheinlich sei dass sich der Goldpreis bis in fünf Jahren verdoppeln oder verdreifachen werde.



Sollte es tatsächlich zu einer Entspannung in der Ukraine-Krise kommen (was sicherlich jeder hoffe), dann könnte eine Kriegsprämie aus dem Goldpreis entweichen. Dennoch: Die Probleme der hohen Rohstoffpreise, der Versorgungssicherheit und der Auswirkungen auf die Inflation würden die Wirtschaft und die Politik länger beschäftigen und dürften den Goldpreis auch in den kommenden Monaten stützen. (11.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold notiert aktuell schwächer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Angeblich solle Russlands Präsident Putin auf Entspannung setzen. Eine diplomatische Lösung scheine nun wieder greifbar zu sein. Davon gehe auch Rick Rule, Direktor von Sprott U.S. Holdings, aus. Der Krieg werde aber noch jahrelang tiefe Spuren an den Märkten hinterlassen.